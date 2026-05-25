Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 71-73 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 71-73 руб./$1, по паре рубль/евро - 82-84 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль, поддерживаемый нефтяными ценами, занимает уверенные позиции на Московской бирже, - отмечает эксперт. - При этом не стоит забывать, что слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета и экспорта. По-прежнему в фокусе - дальнейшее развитие ближневосточного конфликта, которое напрямую влияет на нефтяные цены и валютные колебания. Вместе с тем, высокие бюджетные расходы, сильные инфляционные ожидания, говорят о том, что потенциал укрепления рубля достаточно ограничен".

Технические факторы (операции в рамках бюджетного правила, точечные продажи валюты экспортерами на неглубоком рынке), по мнению Тимошенко, могут качнуть рубль в сторону еще более сильного укрепления, но оно вероятно будет неустойчивым. Тем временем в фокусе для оценки траектории доллара - все еще сохраняющиеся инфляционные риски в США и сопутствующий им рост цен на энергоносители.

