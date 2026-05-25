Индекс Мосбиржи попытается пробить поддержку 2600п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи будет пытаться пробить поддержку на уровне 2600 пунктов на фоне снижения нефтяных котировок, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"В выходные появилась новость, что США и Иран вроде бы согласовали проект урегулирования ситуации. На этом нефть открылась в понедельник "гэпом" вниз. Давление со стороны нефти резко повышает вероятность тестирования и пробоя технической поддержки 2600 пунктов по индексу Мосбиржи. Если это случится, то следующей целью снижения станет район 2450-2500 пунктов", - пишет эксперт.

Также Зацепин отмечает, что на текущей неделе ожидается решение государства по размеру дивидендов ВТБ. "Согласно консенсусу, будет распределено 25-30% прибыли прошлого года. Но судя по характеру торгов акциями ВТБ, немало инвесторов ждут большего. Поэтому при реализации базового варианта коррекция в бумагах ВТБ очень вероятна. И в данном случае стоит рисковать и открывать "шорты", - указывает аналитик инвесткомпании.

