Давление на юань может усилиться в первой половине недели - ПСБ

Давление на стоимость юаня снова может усилиться в первой половине текущей недели, говорится в комментарии управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Триггером процесса станут граничные сроки уплаты налогов (28 мая), которые могут спровоцировать дополнительное расширение навеса предложения иностранной валюты на рынке, указывает аналитик.

Кроме того, отмечает Попов, 28 мая Минфин планирует размещение десятилетних ОФЗ в юанях, которые выпускаются взамен погашения займа в валютах недружественных стран, что минимизирует вероятность повышения спроса на иностранную валюту в данный период.

"Допускаем в понедельник сохранение повышенного давления на стоимость иностранной валюты с риском ухода котировок в середину торгового диапазона 10-10,5 руб. за юань", - пишет аналитик ПСБ.

