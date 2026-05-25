Индекс Мосбиржи проверит на прочность зону 2590-2600п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи проверит на прочность уровни поддержки в зоне 2590-2600 пунктов на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Бенчмарк на торгах в пятницу попытался продолжить отскок, однако ухудшение ситуации на рынке нефти в условиях крепкого рубля и геополитических новостей побудили участников рынка начать занимать более консервативные позиции перед выходными, констатирует эксперт.

"Учитывая утреннее усиление падения нефтяных котировок, отыгрывающих сообщения о близости мирного соглашения между США и Ираном и перспективы скорой нормализации судоходства в Ормузском проливе, ждем сохранения давления продаж в нефтегазовом секторе, с тяготением индекса Мосбиржи к откату, - пишет Локтюхов в комментарии. - Ближайшей поддержкой выступает зона 2590-2600 пунктов, закрепление под которой способно технически открыть пространство движения вплоть до 2490-2520 пунктов".

