Мнения аналитиков
Индекс Мосбиржи проверит на прочность зону 2590-2600п в понедельник - ПСБ
25 мая 2026 года 09:45
Индекс Мосбиржи проверит на прочность зону 2590-2600п в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи проверит на прочность уровни поддержки в зоне 2590-2600 пунктов на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Бенчмарк на торгах в пятницу попытался продолжить отскок, однако ухудшение ситуации на рынке нефти в условиях крепкого рубля и геополитических новостей побудили участников рынка начать занимать более консервативные позиции перед выходными, констатирует эксперт. "Учитывая утреннее усиление падения нефтяных котировок, отыгрывающих сообщения о близости мирного соглашения между США и Ираном и перспективы скорой нормализации судоходства в Ормузском проливе, ждем сохранения давления продаж в нефтегазовом секторе, с тяготением индекса Мосбиржи к откату, - пишет Локтюхов в комментарии. - Ближайшей поддержкой выступает зона 2590-2600 пунктов, закрепление под которой способно технически открыть пространство движения вплоть до 2490-2520 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
25 мая 2026 года 19:50
Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи, раллировали бумаги "Уралсиба" на дивновостях
Москва. 25 мая. Рынок акций РФ начал неделю со снижения в отсутствие "бычьих" драйверов и на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $98 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи к закрытию оказался ниже 2600 пунктов, уровня 8 мая. читать дальше
.25 мая 2026 года 19:31
Рубль по итогам волатильных торгов понедельника опустился в паре с юанем на фоне падения цен на нефть
Москва. 25 мая. Китайский юань возобновил повышение на Московской бирже в понедельник вечером, завершил сессию в заметном плюсе. Рубль опустился на фоне падения цен на нефть, поддержку его котировкам продолжала оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
.25 мая 2026 года 19:00
Дефицит серы поддержит цены на удобрения, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Блокировка Ормузского пролива создает проблемы для транспортировки готовых удобрений и сырья для их производства, в частности, серы, - отмечает эксперт. - Она необходима для синтеза серной... читать дальше
.25 мая 2026 года 18:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил до "позитивной" оценку акций Procter & Gamble Co., сохранив прогнозную цену на уровне $170 за штуку с потенциалом роста 19% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. По расчетам экспертов БКС, справедливый диапазон оценки... читать дальше
.25 мая 2026 года 18:23
Акции "ЛУКОЙЛа", "Трубной металлургической компании" (ТМК) и "Мосэнерго" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ЛУКОЙЛа" находятся в нисходящем тренде с мартовских локальных максимумов и сейчас вышли к сильному уровню поддержки в районе 5060 руб.,... читать дальше
.25 мая 2026 года 18:04
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. до $275 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рейтинг "- покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Отчет эмитента за I квартал 2027 финансового года подкрепляет роль... читать дальше
.25 мая 2026 года 17:40
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком" после рассмотрения новой стратегии эмитента на 2026-2030 годы, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы проанализировали новую стратегию, сравнили ее с прогнозами в нашей модели, а также оценили... читать дальше
.25 мая 2026 года 17:16
Оценка российского рынка акций пока остается "нейтральной" на фоне неопределенности в геополитике, волатильность будет повышенной, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Эксперт полагает, что неделя может пройти на российском рынке слабо. Рубль остается... читать дальше
.25 мая 2026 года 16:50
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" c прогнозной стоимостью на уровне 8,3 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале экспертов. Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют умеренный рост финансовых показателей... читать дальше
.25 мая 2026 года 16:25
Индекс S&P 500 может подняться к уровню 7600 пунктов на горизонте ближайших двух-трех месяцев, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Практически все компании, чьи акции входят в индекс S&P 500, представили отчетность за 1К26, и средневзвешенный темп роста их прибыли составил 28,4%.... читать дальше
.25 мая 2026 года 15:54
Сильных триггеров для роста котировок акций "Интер РАО" в настоящее время нет, бумаги остаются историей средней дивидендной доходности, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. Эксперт расценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО как ожидаемые. Компания продолжила уверенно... читать дальше
.25 мая 2026 года 15:30
Рубль днем отыграл утреннее падение и немного повышается в паре с юанем на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 25 мая. Китайский юань растерял рост первой половины торгов и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль отыграл снижение и развернулся вверх благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
.25 мая 2026 года 15:28
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Финансовые результаты эмитента за 1К26 оказались неплохими, констатирует эксперт. Благодаря... читать дальше
.25 мая 2026 года 15:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Интер РАО" с прогнозной ценой 5,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 60% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Анастасии Егазарян. Финансовые результаты компании за 1К26 в целом соответствуют нашим... читать дальше
.25 мая 2026 года 14:41
Рубль сохраняет шансы на удержание текущих сильных позиций на горизонте мая-июня, считает эксперт инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Аналитик полагает, что на текущих уровнях курс рубля достаточно сбалансирован. "Если мы говорим о нефтяной отрасли, то в бюджете на 2026 год цена на... читать дальше
