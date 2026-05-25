Dow Jones и Nikkei 225 обновили рекорды

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в пятницу, Dow Jones обновил рекорд. Азиатские фондовые индексы повышаются в понеделник, японский Nikkei 225 обновил рекорд. Нефть дешевеет утром понедельника на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном, Brent торгуется по $97,6 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, причем индекс Dow Jones обновил исторический максимум, а S&P 500 показал самую длинную серию недельных повышений с 2023 года - его значение увеличилось по итогам восьмой недели подряд.

Участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции.

"Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим методам, если договориться не удастся.

В последующие дни эскалации не произошло. По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

В пятницу Кевин Уорш был приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы (ФРС). В ходе церемонии в Белом доме в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Уорш "действовал независимо" на этом посту. "Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и делайте его отлично", - сказал Трамп.

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер поддержал отказ от сигнала о том, что следующим шагом регулятора скорее будет снижение базовой ставки, чем ее повышение. "Инфляция движется не туда, куда надо, - сказал он, выступая на мероприятии во Франкфурте. - Основываясь на последних данных, я бы отказался от мягких формулировок в заявлении о ДКП, чтобы четко дать понять, что снижение ставки в будущем не более вероятно, чем ее повышение".

Также в пятницу стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в мае упал до рекордно низкого уровня в 44,8 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора оказалось существенно хуже предварительной оценки в 48,2 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра.

Между тем аналитики UBS Global Wealth Management повысили прогноз для фондового индекса S&P 500 на конец 2026 года до 7900 пунктов с ранее ожидавшихся 7500 пунктов, ссылаясь на устойчивые потребительские расходы в США и высокий спрос на инфраструктуру дата-центров.

Кроме того, участники рынка оценивали корпоративные новости.

Акции Take-Two Interactive Software подешевели на 4,4%, хотя этот американский издатель видеоигр в четвертом квартале 2026 финансового года значительно сократил чистый убыток и увеличил выручку на 6%. Компания также подтвердила, что релиз игры Grand Theft Auto VI, который ранее неоднократно откладывался, состоится 19 ноября.

Цена бумаг Workday выросла на 5,2%. Чистая прибыль и выручка разработчика программного обеспечения для управления персоналом в первом квартале превысили прогнозы рынка.

Капитализация Estee Lauder подскочила на 11,9%. Американский производитель косметики прекратил переговоры о слиянии с испанской Puig.

Рыночная стоимость BJ''s Wholesale Club упала на 8,3%, хотя одна из крупнейших в США сетей магазинов-складов отчиталась о росте выручки на 10% в прошлом финквартале, до $5,66 млрд, при прогнозе аналитиков в $5,44 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% и составил 50579,7 пункта.

Лидером роста в индикаторе стали акции Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие на 5,6%, лидером снижения - бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA), подешевевшие на 1,9%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,37% - до 7473,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,19% и завершил торги на уровне 26343,97 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в понедельник на фоне общего увеличения аппетита к риску благодаря надеждам на заключение мирного соглашения между США и Ираном.

Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social в субботу, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению Штатами, Ираном и рядом других стран. Среди них Трамп упомянул Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан.

Он пояснил, что речь идет о меморандуме. Пока неясно, какие из спорных аспектов между США и Ираном в нем оговорены, но, по словам американского президента, в рамках соглашения среди прочего будет открыт Ормузский пролив.

В воскресенье Трамп, однако, заявил, что поручил своим представителям не спешить с заключением какой-либо сделки, и его администрация попыталась снизить ожидания прорыва в переговорах.

Рынки стали меньше фокусироваться на сроках урегулирования конфликта и вместо этого внимательно следят за тоном новостей, отмечает аналитик Pepperstone Крис Уэстон.

"Тон сообщений последовательно указывает на то, что стороны движутся к какому-то варианту урегулирования", - говорит он.

Японский индекс Nikkei прибавляет 3,1% в ходе торгов, он впервые преодолел отметку в 65000 пунктов.

Зависимость Японии от импорта энергоносителей делает страну уязвимой к подъему цен на нефть в результате ближневосточного конфликта, и сигналы о возможности его скорого урегулирования особенно позитивны для нее.

Лидером роста среди компонентов Nikkei 225 являются акции производителя электронных компонентов Taiyo Yuden Co. (+16%). Уверенно дорожают акции чип-мейкеров Kioxia Holdings (+13,2%) и Lasertec (+12,6%).

В то же время заметно дешевеют бумаги нефтекомпании Inpex Corp. (-5,1%), а также интернет-компании Rakuten Group (-4,2%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%.

Акции угольных компаний дорожают на фоне повышения цен на этот вид топлива. В пятницу стало известно о взрыве на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, в результате которого 82 человека погибли и еще девять числятся пропавшими без вести.

Стоимость акций Shaanxi Coal Industry поднялась на 4,1% в ходе торгов в Шанхае в понедельник, Yankuang Energy Group - на 3,4%, China Shenhua Energy - на 0,2%.

Заметно дорожают также акции Hua Hong Semiconductor (+20%), Suzhou Oriental Semiconductor (+13,3%), Foxconn Industrial Internet (+3,5%).

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%. Стоимость бумаг BHP Group выросла на 0,7%, Rio Tinto - на 0,1%.

Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День рождения Будды).

Цены на нефть заметно снижаются утром в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск дешевеют на $5,94 (5,74%), до $97,6 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,96 (0,94%), до $103,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на $5,97 (6,18%), до $90,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на $0,25 (0,26%), до $96,6 за баррель.

Тем временем The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без пошлин или других расходов", - отмечает издание.

"Несмотря на все оговорки и риски, связанные с мирным соглашением и ситуацией в Ормузском проливе, в конце туннеля появился свет, и это приведет к некоторому отступлению цен на нефть в краткосрочной перспективе", - заявил аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Эксперт ING Уоррен Паттерсон полагает, что участники рынка будут проявлять осторожность, не поддаваясь чрезмерному оптимизму. "Мы уже оказывались в подобных ситуациях, но переговоры срывались", - написал он.

Другие аналитики обращают внимание на то, что для полного восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, а также устранения ущерба, нанесенного нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке, потребуются месяцы.

По словам Хамада Хусейна из Capital Economics, быстро вернуть объемы поставок к довоенному уровню будет сложно помимо прочего из-за повреждений объектов и приостановки добычи нефти в регионе.

"Это будет удерживать цены на нефть на повышенном уровне в течение некоторого времени, - считает он. - Они начнут снижаться только тогда, когда баланс спроса и предложения на нефтяном рынке существенно улучшится, что, вероятно, произойдет не раньше 2027 года".