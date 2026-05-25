.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow Jones и Nikkei 225 обновили рекорды
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Потребители ожидают сокращения ассортимента в 2026 году
Почти половина россиян (40%) ожидает сокращения ассортимента товаров на внутреннем рынке, следует из мартовского опроса консалтинговой группы "Б1" (бывшая Ernst & Young), с результатами которого ознакомились "Известия". По сравнению с осенью 2025...
 
Машиностроители испытывают дефицит инженерных и IТ-кадров
Около 66% организаций машиностроения в 2025 г. отмечали незначительную или острую нехватку инженерно-технических кадров, следует из данных мониторинга цифровой трансформации бизнеса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. У...
 
Затраты на регистрацию лекарств за рубежом могут компенсировать
Фармацевтические компании с 2027 года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщил Минпромторг, пишет...
 
25 мая 2026 года 09:10

Dow Jones и Nikkei 225 обновили рекорды

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в пятницу, Dow Jones обновил рекорд. Азиатские фондовые индексы повышаются в понеделник, японский Nikkei 225 обновил рекорд. Нефть дешевеет утром понедельника на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном, Brent торгуется по $97,6 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, причем индекс Dow Jones обновил исторический максимум, а S&P 500 показал самую длинную серию недельных повышений с 2023 года - его значение увеличилось по итогам восьмой недели подряд.

Участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции.

"Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим методам, если договориться не удастся.

В последующие дни эскалации не произошло. По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

В пятницу Кевин Уорш был приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы (ФРС). В ходе церемонии в Белом доме в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Уорш "действовал независимо" на этом посту. "Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и делайте его отлично", - сказал Трамп.

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер поддержал отказ от сигнала о том, что следующим шагом регулятора скорее будет снижение базовой ставки, чем ее повышение. "Инфляция движется не туда, куда надо, - сказал он, выступая на мероприятии во Франкфурте. - Основываясь на последних данных, я бы отказался от мягких формулировок в заявлении о ДКП, чтобы четко дать понять, что снижение ставки в будущем не более вероятно, чем ее повышение".

Также в пятницу стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в мае упал до рекордно низкого уровня в 44,8 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора оказалось существенно хуже предварительной оценки в 48,2 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра.

Между тем аналитики UBS Global Wealth Management повысили прогноз для фондового индекса S&P 500 на конец 2026 года до 7900 пунктов с ранее ожидавшихся 7500 пунктов, ссылаясь на устойчивые потребительские расходы в США и высокий спрос на инфраструктуру дата-центров.

Кроме того, участники рынка оценивали корпоративные новости.

Акции Take-Two Interactive Software подешевели на 4,4%, хотя этот американский издатель видеоигр в четвертом квартале 2026 финансового года значительно сократил чистый убыток и увеличил выручку на 6%. Компания также подтвердила, что релиз игры Grand Theft Auto VI, который ранее неоднократно откладывался, состоится 19 ноября.

Цена бумаг Workday выросла на 5,2%. Чистая прибыль и выручка разработчика программного обеспечения для управления персоналом в первом квартале превысили прогнозы рынка.

Капитализация Estee Lauder подскочила на 11,9%. Американский производитель косметики прекратил переговоры о слиянии с испанской Puig.

Рыночная стоимость BJ''s Wholesale Club упала на 8,3%, хотя одна из крупнейших в США сетей магазинов-складов отчиталась о росте выручки на 10% в прошлом финквартале, до $5,66 млрд, при прогнозе аналитиков в $5,44 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% и составил 50579,7 пункта.

Лидером роста в индикаторе стали акции Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие на 5,6%, лидером снижения - бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA), подешевевшие на 1,9%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,37% - до 7473,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,19% и завершил торги на уровне 26343,97 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в понедельник на фоне общего увеличения аппетита к риску благодаря надеждам на заключение мирного соглашения между США и Ираном.

Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social в субботу, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению Штатами, Ираном и рядом других стран. Среди них Трамп упомянул Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан.

Он пояснил, что речь идет о меморандуме. Пока неясно, какие из спорных аспектов между США и Ираном в нем оговорены, но, по словам американского президента, в рамках соглашения среди прочего будет открыт Ормузский пролив.

В воскресенье Трамп, однако, заявил, что поручил своим представителям не спешить с заключением какой-либо сделки, и его администрация попыталась снизить ожидания прорыва в переговорах.

Рынки стали меньше фокусироваться на сроках урегулирования конфликта и вместо этого внимательно следят за тоном новостей, отмечает аналитик Pepperstone Крис Уэстон.

"Тон сообщений последовательно указывает на то, что стороны движутся к какому-то варианту урегулирования", - говорит он.

Японский индекс Nikkei прибавляет 3,1% в ходе торгов, он впервые преодолел отметку в 65000 пунктов.

Зависимость Японии от импорта энергоносителей делает страну уязвимой к подъему цен на нефть в результате ближневосточного конфликта, и сигналы о возможности его скорого урегулирования особенно позитивны для нее.

Лидером роста среди компонентов Nikkei 225 являются акции производителя электронных компонентов Taiyo Yuden Co. (+16%). Уверенно дорожают акции чип-мейкеров Kioxia Holdings (+13,2%) и Lasertec (+12,6%).

В то же время заметно дешевеют бумаги нефтекомпании Inpex Corp. (-5,1%), а также интернет-компании Rakuten Group (-4,2%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%.

Акции угольных компаний дорожают на фоне повышения цен на этот вид топлива. В пятницу стало известно о взрыве на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, в результате которого 82 человека погибли и еще девять числятся пропавшими без вести.

Стоимость акций Shaanxi Coal Industry поднялась на 4,1% в ходе торгов в Шанхае в понедельник, Yankuang Energy Group - на 3,4%, China Shenhua Energy - на 0,2%.

Заметно дорожают также акции Hua Hong Semiconductor (+20%), Suzhou Oriental Semiconductor (+13,3%), Foxconn Industrial Internet (+3,5%).

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%. Стоимость бумаг BHP Group выросла на 0,7%, Rio Tinto - на 0,1%.

Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День рождения Будды).

Цены на нефть заметно снижаются утром в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск дешевеют на $5,94 (5,74%), до $97,6 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,96 (0,94%), до $103,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на $5,97 (6,18%), до $90,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на $0,25 (0,26%), до $96,6 за баррель.

По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", однако переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

Тем временем The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без пошлин или других расходов", - отмечает издание.

"Несмотря на все оговорки и риски, связанные с мирным соглашением и ситуацией в Ормузском проливе, в конце туннеля появился свет, и это приведет к некоторому отступлению цен на нефть в краткосрочной перспективе", - заявил аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Эксперт ING Уоррен Паттерсон полагает, что участники рынка будут проявлять осторожность, не поддаваясь чрезмерному оптимизму. "Мы уже оказывались в подобных ситуациях, но переговоры срывались", - написал он.

Другие аналитики обращают внимание на то, что для полного восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, а также устранения ущерба, нанесенного нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке, потребуются месяцы.

По словам Хамада Хусейна из Capital Economics, быстро вернуть объемы поставок к довоенному уровню будет сложно помимо прочего из-за повреждений объектов и приостановки добычи нефти в регионе.

"Это будет удерживать цены на нефть на повышенном уровне в течение некоторого времени, - считает он. - Они начнут снижаться только тогда, когда баланс спроса и предложения на нефтяном рынке существенно улучшится, что, вероятно, произойдет не раньше 2027 года".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 мая 2026 года 19:50
Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи, раллировали бумаги "Уралсиба" на дивновостях
Москва. 25 мая. Рынок акций РФ начал неделю со снижения в отсутствие "бычьих" драйверов и на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $98 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи к закрытию оказался ниже 2600 пунктов, уровня 8 мая.    читать дальше
.
25 мая 2026 года 19:31
Рубль по итогам волатильных торгов понедельника опустился в паре с юанем на фоне падения цен на нефть
Москва. 25 мая. Китайский юань возобновил повышение на Московской бирже в понедельник вечером, завершил сессию в заметном плюсе. Рубль опустился на фоне падения цен на нефть, поддержку его котировкам продолжала оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
.
25 мая 2026 года 19:00
Дефицит серы поддержит цены на удобрения - Freedom Finance Global
Дефицит серы поддержит цены на удобрения, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Блокировка Ормузского пролива создает проблемы для транспортировки готовых удобрений и сырья для их производства, в частности, серы, - отмечает эксперт. - Она необходима для синтеза серной...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 18:44
"БКС МИ" повысил до "позитивной" оценку акций Procter & Gamble
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил до "позитивной" оценку акций Procter & Gamble Co., сохранив прогнозную цену на уровне $170 за штуку с потенциалом роста 19% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. По расчетам экспертов БКС, справедливый диапазон оценки...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 18:23
Акции ЛУКОЙЛа, ТМК и Мосэнерго будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "ЛУКОЙЛа", "Трубной металлургической компании" (ТМК) и "Мосэнерго" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ЛУКОЙЛа" находятся в нисходящем тренде с мартовских локальных максимумов и сейчас вышли к сильному уровню поддержки в районе 5060 руб.,...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 18:04
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций NVIDIA до $275
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. до $275 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рейтинг "- покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Отчет эмитента за I квартал 2027 финансового года подкрепляет роль...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 17:40
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком" после рассмотрения новой стратегии эмитента на 2026-2030 годы, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы проанализировали новую стратегию, сравнили ее с прогнозами в нашей модели, а также оценили...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 17:16
Оценка рынка акций РФ пока остается "нейтральной" - "БКС МИ"
Оценка российского рынка акций пока остается "нейтральной" на фоне неопределенности в геополитике, волатильность будет повышенной, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Эксперт полагает, что неделя может пройти на российском рынке слабо. Рубль остается...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 16:50
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" c прогнозной стоимостью на уровне 8,3 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале экспертов. Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют умеренный рост финансовых показателей...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 16:25
S&P 500 может вырасти до 7600п в ближайшие два-три месяца - инвестбанк "Синара"
Индекс S&P 500 может подняться к уровню 7600 пунктов на горизонте ближайших двух-трех месяцев, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Практически все компании, чьи акции входят в индекс S&P 500, представили отчетность за 1К26, и средневзвешенный темп роста их прибыли составил 28,4%....    читать дальше
.
25 мая 2026 года 15:54
Сильных триггеров для роста цены акций Интер РАО пока нет - ПСБ
Сильных триггеров для роста котировок акций "Интер РАО" в настоящее время нет, бумаги остаются историей средней дивидендной доходности, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. Эксперт расценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО как ожидаемые. Компания продолжила уверенно...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 15:30
Рубль днем отыграл утреннее падение и немного повышается в паре с юанем на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 25 мая. Китайский юань растерял рост первой половины торгов и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль отыграл снижение и развернулся вверх благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
.
25 мая 2026 года 15:28
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Финансовые результаты эмитента за 1К26 оказались неплохими, констатирует эксперт. Благодаря...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 15:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Интер РАО
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Интер РАО" с прогнозной ценой 5,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 60% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Анастасии Егазарян. Финансовые результаты компании за 1К26 в целом соответствуют нашим...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 14:41
Рубль сохраняет шансы на удержание текущих сильных позиций в мае-июне - "Цифра брокер"
Рубль сохраняет шансы на удержание текущих сильных позиций на горизонте мая-июня, считает эксперт инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Аналитик полагает, что на текущих уровнях курс рубля достаточно сбалансирован. "Если мы говорим о нефтяной отрасли, то в бюджете на 2026 год цена на...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.