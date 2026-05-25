.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Потребители ожидают сокращения ассортимента в 2026 году
Почти половина россиян (40%) ожидает сокращения ассортимента товаров на внутреннем рынке, следует из мартовского опроса консалтинговой группы "Б1" (бывшая Ernst & Young), с результатами которого ознакомились "Известия". По сравнению с осенью 2025...
 
Машиностроители испытывают дефицит инженерных и IТ-кадров
Около 66% организаций машиностроения в 2025 г. отмечали незначительную или острую нехватку инженерно-технических кадров, следует из данных мониторинга цифровой трансформации бизнеса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. У...
 
Затраты на регистрацию лекарств за рубежом могут компенсировать
Фармацевтические компании с 2027 года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщил Минпромторг, пишет...
 
25 мая 2026 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил в соцсети Truth Social, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласовано в ходе переговоров и подлежит окончательному согласованию между Соединенными Штатами, Ираном и рядом других стран. Среди них американский президент упомянул Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан. Трамп пояснил, что речь идет о меморандуме. Пока неясно, какие из спорных аспектов между США и Ираном в нем оговорены, но, по словам американского президента, в рамках соглашения среди прочего будет открыт Ормузский пролив.

Западные и иранские СМИ отмечают со ссылкой на источники, что речь в меморандуме идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней, чтобы дать сторонам время найти решения наиболее сложных спорных вопросов. Главный из них - иранская ядерная проблема.

В воскресенье Трамп в соцсети Truth Social назвал переговорный процесс с Ираном конструктивным и организованным, призвав своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном, так как важно качественно сделать эту работу. Трамп подчеркнул, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума и в очередной раз отметил, что иранским руководителям "нужно понять, что они никогда не должны получить ядерное оружие".

Тем временем, иранское агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что Тегеран в ходе переговоров с США передал через посредников, что соглашение между странами не будет достигнуто без освобождения определенной части замороженных активов Ирана на начальном этапе.

Меморандум о взаимопонимании, над которым завершают работу США и Иран, предусматривает среди прочего размораживание иранских активов за рубежом на сумму в $25 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Соглашение будет предусматривать размораживание иранских активов за рубежом на $25 млрд", - говорится в статье.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, причем индекс Dow Jones обновил исторический максимум, а S&P 500 показал самую длинную серию недельных повышений с 2023 года - его значение увеличилось по итогам восьмой недели подряд. Участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. "Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам. Рубио отметил, что президент США Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим методам, если договориться не удастся.

В последующие дни эскалации не произошло. По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

В пятницу Кевин Уорш был приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы (ФРС). В ходе церемонии в Белом доме в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Уорш "действовал независимо" на этом посту. "Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и делайте его отлично", - сказал Трамп.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в понедельник на фоне общего увеличения аппетита к риску благодаря надеждам на заключение мирного соглашения между США и Ираном. Японский индекс Nikkei прибавляет 3,1% в ходе торгов, он впервые преодолел отметку в 65000 пунктов. Зависимость Японии от импорта энергоносителей делает страну уязвимой к подъему цен на нефть в результате ближневосточного конфликта, и сигналы о возможности его скорого урегулирования особенно позитивны для нее. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,4%. Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День рождения Будды).

В свою очередь мировые цены на нефть заметно снижаются утром в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск дешевеют на 5,16%, до $98,2 за баррель. В пятницу контракт подорожал на 0,94%, до $103,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,4%, до $91,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на 0,26%, до $96,6 за баррель.

"Несмотря на все оговорки и риски, связанные с мирным соглашением и ситуацией в Ормузском проливе, в конце туннеля появился свет, и это приведет к некоторому отступлению цен на нефть в краткосрочной перспективе", - заявил аналитик MST Marquee Сол Кавоник. Эксперт ING Уоррен Паттерсон полагает, что участники рынка будут проявлять осторожность, не поддаваясь чрезмерному оптимизму. "Мы уже оказывались в подобных ситуациях, но переговоры срывались", - написал он.

Другие аналитики обращают внимание на то, что для полного восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, а также устранения ущерба, нанесенного нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке, потребуются месяцы. По словам Хамада Хусейна из Capital Economics, быстро вернуть объемы поставок к довоенному уровню будет сложно помимо прочего из-за повреждений объектов и приостановки добычи нефти в регионе. "Это будет удерживать цены на нефть на повышенном уровне в течение некоторого времени, - считает он. - Они начнут снижаться только тогда, когда баланс спроса и предложения на нефтяном рынке существенно улучшится, что, вероятно, произойдет не раньше 2027 года".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 21,184 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,551 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 мая увеличился на 0,11% и составил 121,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,14%, поднявшись до 1290,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+1,04%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,62%), "РЖД-001P-06R" (+0,54%) и "АФК Система-001Р-07" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,44%), "РЖД-001P-20R" (-0,18%) и "Ростелеком-001P-05R" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что СФО "ТБ-8" установило ставку 1-го купона облигаций класса "А1" на уровне 16% годовых, ставку 1-го купона бондов класса "А2" - на уровне 15,8% годовых. Компания 27 мая разместит три выпуска 4-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями: класса "А1" объемом 24 млрд рублей, класса "А2" объемом 8 млрд рублей и класса "Б" объемом 8 млрд рублей. По бондам класса "А1" будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ставка в 16% годовых установлена до погашения. По флоатеру класса "А2" предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 1,30% годовых. При этом ставка купона не может превысить 17,50% годовых.

ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки купона дисконтных облигаций серии 003P-01 со сроком обращения 3,24 года (1183 дня) номинальным объемом 20 млрд рублей на уровне 3,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,20% годовых. Цена размещения с учетом дисконта составляет 75% от номинала (номинал - 1 тыс. рублей), кроме того, по выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Сбор заявок на эмиссию прошел 22 мая. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "РЖД" 25 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дисконтные облигации серии 001Р-53R планируемым номинальным объемом 25 млрд рублей. Срок обращения долговых бумаг - 3,9 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, цена размещения - 90% от номинала. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности на сроке 3,9 года плюс 145 базисных пунктов. Техническое размещение пройдет 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Облигации будут доступным для покупки неквалифицированным инвесторам.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" 25 мая с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на пятилетние облигации серии ПБО-02-08. Букбилдинг будет проводиться по спреду к ключевой ставке ЦБ РФ. По флоатеру будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. Объем эмиссии пока не раскрывается.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 29 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-14 с офертой через два года. Ориентир по ставке фиксированного ежемесячного купона - не выше 18% годовых (ему соответствует доходность к оферте не выше 19,56% годовых). Предварительный объем выпуска - 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 2 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кроме того, АФК "Система" установила ставку 12-13-го купонов облигаций серии 001Р-17 на уровне 17,5% годовых. Десятилетний выпуск объемом 14 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,75% годовых.

ПАО "Сбербанк России" (MOEX: SBER) с 10:00 мск 26 мая до 15:00 мск 1 июня проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-SBER56 индикативного объема. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - около 13,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 14,25% годовых. Техразмещение запланировано на 2 июня.

ООО "Борец Капитал" 3 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-07 объемом 2 млрд рублей. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 17,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 19,27% годовых. Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) выкупил "народные" облигации двух серий общим номинальным объемом 135,8 млн рублей. Компания приобрела 48,1 тыс. бондов серии 01 номиналом 1 тыс. рублей, соответственно, общий объем выкупа составил 48,1 млн рублей. Также были выкуплены бонды серии 003P-01 в количестве 87,7 тыс. Номинал бумаг также равен 1 тыс. рублей, общий объем приобретения - 87,7 млн рублей. "ЕвроТранс" сообщил, что при совершении сделок купли-продажи дополнительно выплатил накопленный купонный доход держателям облигаций, рассчитанный на дату списания ценных бумаг со счетов депо владельцев. Также "ЕвроТранс" раскрыл информацию о выплате в срок купонов по двум выпускам "зеленых" облигаций и выпуску биржевых бондов. Общая сумма выплат составила 126,9 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 мая 2026 года 19:50
Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи, раллировали бумаги "Уралсиба" на дивновостях
Москва. 25 мая. Рынок акций РФ начал неделю со снижения в отсутствие "бычьих" драйверов и на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $98 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи к закрытию оказался ниже 2600 пунктов, уровня 8 мая.    читать дальше
.
25 мая 2026 года 19:31
Рубль по итогам волатильных торгов понедельника опустился в паре с юанем на фоне падения цен на нефть
Москва. 25 мая. Китайский юань возобновил повышение на Московской бирже в понедельник вечером, завершил сессию в заметном плюсе. Рубль опустился на фоне падения цен на нефть, поддержку его котировкам продолжала оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
.
25 мая 2026 года 19:00
Дефицит серы поддержит цены на удобрения - Freedom Finance Global
Дефицит серы поддержит цены на удобрения, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Блокировка Ормузского пролива создает проблемы для транспортировки готовых удобрений и сырья для их производства, в частности, серы, - отмечает эксперт. - Она необходима для синтеза серной...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 18:44
"БКС МИ" повысил до "позитивной" оценку акций Procter & Gamble
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил до "позитивной" оценку акций Procter & Gamble Co., сохранив прогнозную цену на уровне $170 за штуку с потенциалом роста 19% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. По расчетам экспертов БКС, справедливый диапазон оценки...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 18:23
Акции ЛУКОЙЛа, ТМК и Мосэнерго будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "ЛУКОЙЛа", "Трубной металлургической компании" (ТМК) и "Мосэнерго" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ЛУКОЙЛа" находятся в нисходящем тренде с мартовских локальных максимумов и сейчас вышли к сильному уровню поддержки в районе 5060 руб.,...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 18:04
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций NVIDIA до $275
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. до $275 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рейтинг "- покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Отчет эмитента за I квартал 2027 финансового года подкрепляет роль...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 17:40
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком" после рассмотрения новой стратегии эмитента на 2026-2030 годы, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы проанализировали новую стратегию, сравнили ее с прогнозами в нашей модели, а также оценили...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 17:16
Оценка рынка акций РФ пока остается "нейтральной" - "БКС МИ"
Оценка российского рынка акций пока остается "нейтральной" на фоне неопределенности в геополитике, волатильность будет повышенной, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Эксперт полагает, что неделя может пройти на российском рынке слабо. Рубль остается...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 16:50
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" c прогнозной стоимостью на уровне 8,3 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале экспертов. Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют умеренный рост финансовых показателей...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 16:25
S&P 500 может вырасти до 7600п в ближайшие два-три месяца - инвестбанк "Синара"
Индекс S&P 500 может подняться к уровню 7600 пунктов на горизонте ближайших двух-трех месяцев, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Практически все компании, чьи акции входят в индекс S&P 500, представили отчетность за 1К26, и средневзвешенный темп роста их прибыли составил 28,4%....    читать дальше
.
25 мая 2026 года 15:54
Сильных триггеров для роста цены акций Интер РАО пока нет - ПСБ
Сильных триггеров для роста котировок акций "Интер РАО" в настоящее время нет, бумаги остаются историей средней дивидендной доходности, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. Эксперт расценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО как ожидаемые. Компания продолжила уверенно...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 15:30
Рубль днем отыграл утреннее падение и немного повышается в паре с юанем на фоне спроса на рублевую ликвидность перед налоговым периодом
Москва. 25 мая. Китайский юань растерял рост первой половины торгов и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль отыграл снижение и развернулся вверх благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
.
25 мая 2026 года 15:28
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Финансовые результаты эмитента за 1К26 оказались неплохими, констатирует эксперт. Благодаря...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 15:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Интер РАО
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Интер РАО" с прогнозной ценой 5,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 60% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Анастасии Егазарян. Финансовые результаты компании за 1К26 в целом соответствуют нашим...    читать дальше
.
25 мая 2026 года 14:41
Рубль сохраняет шансы на удержание текущих сильных позиций в мае-июне - "Цифра брокер"
Рубль сохраняет шансы на удержание текущих сильных позиций на горизонте мая-июня, считает эксперт инвесткомпании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Аналитик полагает, что на текущих уровнях курс рубля достаточно сбалансирован. "Если мы говорим о нефтяной отрасли, то в бюджете на 2026 год цена на...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.