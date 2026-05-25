Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил в соцсети Truth Social, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласовано в ходе переговоров и подлежит окончательному согласованию между Соединенными Штатами, Ираном и рядом других стран. Среди них американский президент упомянул Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан. Трамп пояснил, что речь идет о меморандуме. Пока неясно, какие из спорных аспектов между США и Ираном в нем оговорены, но, по словам американского президента, в рамках соглашения среди прочего будет открыт Ормузский пролив.

Западные и иранские СМИ отмечают со ссылкой на источники, что речь в меморандуме идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней, чтобы дать сторонам время найти решения наиболее сложных спорных вопросов. Главный из них - иранская ядерная проблема.

В воскресенье Трамп в соцсети Truth Social назвал переговорный процесс с Ираном конструктивным и организованным, призвав своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном, так как важно качественно сделать эту работу. Трамп подчеркнул, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума и в очередной раз отметил, что иранским руководителям "нужно понять, что они никогда не должны получить ядерное оружие".

Тем временем, иранское агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что Тегеран в ходе переговоров с США передал через посредников, что соглашение между странами не будет достигнуто без освобождения определенной части замороженных активов Ирана на начальном этапе.

Меморандум о взаимопонимании, над которым завершают работу США и Иран, предусматривает среди прочего размораживание иранских активов за рубежом на сумму в $25 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Соглашение будет предусматривать размораживание иранских активов за рубежом на $25 млрд", - говорится в статье.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, причем индекс Dow Jones обновил исторический максимум, а S&P 500 показал самую длинную серию недельных повышений с 2023 года - его значение увеличилось по итогам восьмой недели подряд. Участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. "Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам. Рубио отметил, что президент США Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим методам, если договориться не удастся.

В последующие дни эскалации не произошло. По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

В пятницу Кевин Уорш был приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы (ФРС). В ходе церемонии в Белом доме в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Уорш "действовал независимо" на этом посту. "Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и делайте его отлично", - сказал Трамп.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в понедельник на фоне общего увеличения аппетита к риску благодаря надеждам на заключение мирного соглашения между США и Ираном. Японский индекс Nikkei прибавляет 3,1% в ходе торгов, он впервые преодолел отметку в 65000 пунктов. Зависимость Японии от импорта энергоносителей делает страну уязвимой к подъему цен на нефть в результате ближневосточного конфликта, и сигналы о возможности его скорого урегулирования особенно позитивны для нее. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,4%. Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День рождения Будды).

В свою очередь мировые цены на нефть заметно снижаются утром в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск дешевеют на 5,16%, до $98,2 за баррель. В пятницу контракт подорожал на 0,94%, до $103,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,4%, до $91,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на 0,26%, до $96,6 за баррель.

"Несмотря на все оговорки и риски, связанные с мирным соглашением и ситуацией в Ормузском проливе, в конце туннеля появился свет, и это приведет к некоторому отступлению цен на нефть в краткосрочной перспективе", - заявил аналитик MST Marquee Сол Кавоник. Эксперт ING Уоррен Паттерсон полагает, что участники рынка будут проявлять осторожность, не поддаваясь чрезмерному оптимизму. "Мы уже оказывались в подобных ситуациях, но переговоры срывались", - написал он.

Другие аналитики обращают внимание на то, что для полного восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, а также устранения ущерба, нанесенного нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке, потребуются месяцы. По словам Хамада Хусейна из Capital Economics, быстро вернуть объемы поставок к довоенному уровню будет сложно помимо прочего из-за повреждений объектов и приостановки добычи нефти в регионе. "Это будет удерживать цены на нефть на повышенном уровне в течение некоторого времени, - считает он. - Они начнут снижаться только тогда, когда баланс спроса и предложения на нефтяном рынке существенно улучшится, что, вероятно, произойдет не раньше 2027 года".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 21,184 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,551 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 мая увеличился на 0,11% и составил 121,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,14%, поднявшись до 1290,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+1,04%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,62%), "РЖД-001P-06R" (+0,54%) и "АФК Система-001Р-07" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,44%), "РЖД-001P-20R" (-0,18%) и "Ростелеком-001P-05R" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что СФО "ТБ-8" установило ставку 1-го купона облигаций класса "А1" на уровне 16% годовых, ставку 1-го купона бондов класса "А2" - на уровне 15,8% годовых. Компания 27 мая разместит три выпуска 4-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями: класса "А1" объемом 24 млрд рублей, класса "А2" объемом 8 млрд рублей и класса "Б" объемом 8 млрд рублей. По бондам класса "А1" будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ставка в 16% годовых установлена до погашения. По флоатеру класса "А2" предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 1,30% годовых. При этом ставка купона не может превысить 17,50% годовых.

ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки купона дисконтных облигаций серии 003P-01 со сроком обращения 3,24 года (1183 дня) номинальным объемом 20 млрд рублей на уровне 3,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,20% годовых. Цена размещения с учетом дисконта составляет 75% от номинала (номинал - 1 тыс. рублей), кроме того, по выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Сбор заявок на эмиссию прошел 22 мая. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "РЖД" 25 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дисконтные облигации серии 001Р-53R планируемым номинальным объемом 25 млрд рублей. Срок обращения долговых бумаг - 3,9 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, цена размещения - 90% от номинала. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности на сроке 3,9 года плюс 145 базисных пунктов. Техническое размещение пройдет 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Облигации будут доступным для покупки неквалифицированным инвесторам.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" 25 мая с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на пятилетние облигации серии ПБО-02-08. Букбилдинг будет проводиться по спреду к ключевой ставке ЦБ РФ. По флоатеру будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. Объем эмиссии пока не раскрывается.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 29 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-14 с офертой через два года. Ориентир по ставке фиксированного ежемесячного купона - не выше 18% годовых (ему соответствует доходность к оферте не выше 19,56% годовых). Предварительный объем выпуска - 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 2 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кроме того, АФК "Система" установила ставку 12-13-го купонов облигаций серии 001Р-17 на уровне 17,5% годовых. Десятилетний выпуск объемом 14 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,75% годовых.

ПАО "Сбербанк России" (MOEX: SBER) с 10:00 мск 26 мая до 15:00 мск 1 июня проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-SBER56 индикативного объема. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - около 13,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 14,25% годовых. Техразмещение запланировано на 2 июня.

ООО "Борец Капитал" 3 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-07 объемом 2 млрд рублей. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 17,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 19,27% годовых. Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) выкупил "народные" облигации двух серий общим номинальным объемом 135,8 млн рублей. Компания приобрела 48,1 тыс. бондов серии 01 номиналом 1 тыс. рублей, соответственно, общий объем выкупа составил 48,1 млн рублей. Также были выкуплены бонды серии 003P-01 в количестве 87,7 тыс. Номинал бумаг также равен 1 тыс. рублей, общий объем приобретения - 87,7 млн рублей. "ЕвроТранс" сообщил, что при совершении сделок купли-продажи дополнительно выплатил накопленный купонный доход держателям облигаций, рассчитанный на дату списания ценных бумаг со счетов депо владельцев. Также "ЕвроТранс" раскрыл информацию о выплате в срок купонов по двум выпускам "зеленых" облигаций и выпуску биржевых бондов. Общая сумма выплат составила 126,9 млн рублей.