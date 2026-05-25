Индекс Мосбиржи, вероятно, протестирует поддержку на уровне 2600п - "Цифра брокер"

Торги на российском рынке акций могут начаться со снижения в понедельник, индекс Мосбиржи, вероятно, протестирует поддержку на уровне 2600 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Главным драйвером рынка акций РФ остаются новости с Ближнего Востока, откуда поступают противоречивые сигналы по сделке между США и Ираном, отмечают эксперты. Возможное открытие Ормузского пролива и возвращение иранской нефти на рынок давят на котировки сырья, что негативно для российского нефтегазового сектора.

Внутренняя повестка сосредоточена на жесткой риторике Банка России, говорится в комментарии. Заявления Эльвиры Набиуллиной о планах повысить требования к капиталу банков и борьбе с искусственным занижением резервов указывают на сохранение жестких условий в финансовом секторе. При этом дефляционные данные Росстата дают слабую надежду на смягчение ставки в июне, но регулятор пока сохраняет осторожность, указывая на необходимость более долгой перспективы для оценки инфляции.

25 мая 2026 года, торги на российском рынке могут начаться со снижения, считают в инвесткомпании.

Котировки нефти марки Brent опустились ниже $98 за баррель на фоне прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана. В США сегодня национальный выходной, поэтому активность нерезидентов и внешние сигналы будут ограничены.

"Индекс Мосбиржи, вероятно, протестирует поддержку на уровне 2600 пунктов. Сопротивлением выступает зона 2680-2700 пунктов, - указывают аналитики в материале. - Инвесторы будут следить за новостями по дивидендам "Роснефти" и "Норникеля", а также за динамикой рубля, который может укрепиться на фоне налоговых выплат".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.