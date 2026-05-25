Оценка бумаг МТС остается положительной - "ВТБ Мои инвестиции"

Оценка бумаг ПАО "МТС" остается положительной, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 238 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции"

Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые выглядят позитивными, констатируют эксперты.

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ может оказать позитивное влияние на финансовые показатели, а также послужить катализатором для выхода дочерних компаний на IPO. Кроме того, указывают аналитики, после десяти кварталов последовательного увеличения финансовые расходы в 1К26 показали нулевую динамику, что говорит о стабилизации их уровня.

Совет директоров МТС рекомендовал дивиденд за 2025 год в размере 35 руб. на акцию, дивдоходность - 15,3%. Дата закрытия реестра - 9 июля 2026 года, утверждать выплаты будут на собрании акционеров 26 июня.

"Мы сохраняем положительный взгляд на акции компании. Целевой уровень на двенадцать месяцев - 238 рублей", - пишут эксперты.

