Попытка рынка акций РФ на неделе развить восстановление не получила поддержки покупателей, индекс МосБиржи просел к 2625п

Рынок акций РФ на неделе предпринял попытку развить коррекционное восстановление на фоне высокой нефти из-за сомнений в скором заключении мирного соглашения между США и Ираном, а также на надеждах расширения энергетического сотрудничества РФ и КНР после госвизита президента РФ Владимира Путина в Китай. Однако во второй половине недели нефть начала сдавать позиции, что привело к продажам и на российском рынке акций, индекс МосБиржи опустился ниже 2625 пунктов после локального роста к 2680 пунктам; сдерживающим фактором для индикатора также выступило дальнейшее укрепление рубля.

В период с 18 по 22 мая индекс МосБиржи снизился на 0,3% и составил 2625,69 пункта, индекс РТС прибавил 2,4% и достиг 1161,58 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent в этот период подешевел на 5,5%, до $103,63 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 1,92 рубля, до 71,209 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с роста на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в РФ и подорожавшей нефти (июльский фьючерс на Brent подорожал до $111 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи поднялся в район 2670 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (+2,6%) на фоне ожиданий визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Среди лидеров роста также отметились акции "Совкомфлота" (+2,1%), "Роснефти" (+1,9%), "Яндекса" (+1,7%).

Упали акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-9,7%) после известий, что аукцион по продаже 67,2% акций компании и других активов, входящих в группу ЮГК, которые ранее были обращены в собственность РФ по решению суда, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Сбор заявок от потенциальных претендентов проходил с 8 мая по 15 мая, сами торги должны были пройти 18 мая.

Согласно вышедшим вечером 15 мая данным Росстата, инфляция в России в апреле 2026 года составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе. За январь-апрель текущего года цены в РФ выросли на 3,11%. Рост потребительских цен в апреле оказался существенно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,26%; он оказался ниже и недельной динамики, указывавшей на рост цен в апреле на 0,22%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта.

Росстат одновременно в пятницу опубликовал данные по инфляции с 5 по 12 мая - рост потребительских цен в РФ составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в понедельник, что у Кремля серьезные ожидания от визита Путина в Китай, Кремль также рассчитывает на возобновление мирного переговорного процесса по Украине и надеется, что США продолжат свои посреднические усилия.

Нефть выросла на фоне сообщений портала Axios со ссылкой на источники, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном и не намерены смягчать санкции против Ирана.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что коммерческие запасы нефти в мире быстро истощаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива и что их осталось всего на несколько недель. Решение стран МЭА высвободить более 400 млн баррелей из своих стратегических резервов добавило на рынок около 2,5 млн б/с, однако "эти запасы не бесконечны", приводит его слова Reuters.

Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group (-2,4%) ожидаемо рекомендовал акционерам на годовом собрании отказаться от дивидендов по итогам убыточного 2025 года. Годовое собрание акционеров Segezha должно пройти в очно-заочной форме 30 июня.

Во вторник рынок акций РФ провел основные торги в консолидационном боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей нефти (июльский фьючерс на Brent торговался у $111 за баррель) из-за временной приостановки ударов США по Ирану, а также на фоне ожиданий новостей по дивидендам "Газпрома" и итогов визита президента РФ в Китай. Индекс МосБиржи просел чуть ниже 2665 пунктов.

Выросли акции "ИКС 5" (+2,3%, до 2462,5 рубля) на фоне рекомендации набсовета выплатить дивиденды за 2025 год в размере 245 руб./акция. Отсечка реестра акционеров под выплаты - 7 июля 2026 года. Годовое собрание акционеров по утверждению дивидендов и назначению аудитора состоится 26 июня.

Новая стратегия "Ростелекома" (-0,3%) до 2030 года предусматривает удвоение дивидендного потока по сравнению с предшествующими пятью годами, сообщил президент компании Михаил Осеевский. "Хотим удвоить дивидендный поток по сравнению с тем, который был выплачен за предыдущие 5 лет", - сказал Осеевский на презентации стратегии "Ростелекома" в рамках конференции ЦИПР-2026.

Также, по его словам, компания рассчитывает на увеличение годовой выручки на горизонте 5 лет до уровня выше 1 трлн рублей. Ранее Осеевский говорил, что "Ростелеком" рассчитывает достичь выручки в 1 трлн рублей уже в 2027 году.

OFAC выдало 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море (погруженной на танкеры), о чем сообщил глава ведомства Скотт Бессент в социальной сети Х. Предыдущая лицензия в отношении американских санкций, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая.

Тем временем инфляционные ожидания населения РФ в мае немного выросли - до 13,0% с 12,9% в апреле, вернувшись на уровень июня и июля 2025 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 12,9% с 13,4%. Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае выросла до 15,1% c 14,6% в апреле.

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку на Иран, которая планировалась на вторник. По словам Трампа, план возобновления ударов США по Ирану "поставлен на паузу на два или три дня". Трамп также вновь подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов за I квартал акции МКПАО "Фикс Прайс" (-16,3%, до 0,5306 рубля; выплаты - 0,11 рубля на бумагу). Продолжился рост акций "МГТС" (+10% и +9,9% "префы"), отыгрывающих новости от 15 мая об оферте компании на выкуп до 9,5 млн привилегированных акций у миноритариев по 1501 руб. за штуку.

В среду рынок акций РФ снизился под давлением продавцов на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent упал к $105,5 за баррель), а также в отсутствие ясности с параметрами газопровода "Силы Сибири 2" и годовыми дивидендами "Газпрома"; игроки оценивали итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай и ожидали вечерних данных Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи опустился до 2640 пунктов, лидерами снижения среди индексных акций выступили бумаги "Русала" (-3,7%), "Газпрома" (-2,7%), "Эн+ груп" (-2,3%), "Норникеля" (-2%).

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду договорились продлить базовый договор между двумя странами. Президент РФ заявил, что Россия настроена и в дальнейшем развивать сотрудничество с Китаем. "Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрируют высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет уверенно превышает отметку в $200 млрд", - сообщил Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

Китай принял решение продлить безвизовый режим с Россией до конца 2027 года для упрощения передвижений граждан, заявил в среду представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири 2", но отметил, что пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил в интервью ИС "Вести, что окончательные договоренности по проекту газопровода из России через Монголию в Китай "Сила Сибири 2" уже на финише, идет доработка контрактов.

В сентябре 2025 года "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток" мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Тем временем Британия ввела дополнительные ограничения на СПГ из России.

Британский премьер Кир Стармер заявил в среду, что решение Лондона бессрочно разрешить импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, не следует считать ослаблением санкций. "Мы поэтапно вводим новые санкции. Речь не идет об отмене существующих ограничений. И мы продолжаем работать с союзниками над новыми санкционными пакетами", - приводит его слова The Guardian. Решение разрешить импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, Стармер назвал "мерой по защите британских потребителей".

Нефть подешевела на заявлениях Трампа о скором окончании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, война с Ираном завершится "очень быстро", и Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщило агентство Bloomberg. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду пригрозил нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока, если США решат возобновить военные действия.

Аналитики Citi ожидают роста цены Brent до $120 за баррель в ближайшей перспективе, отмечая, что рынок недооценивает риск дальнейших перебоев в поставках из-за ближневосточного конфликта.

Минэнерго США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в Штатах на предыдущей неделе сократились на 7,864 млн баррелей (аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,9 млн баррелей, по данным Trading Economics).

Продолжилось ралли "префов" "МГТС" (+13,8%). Упали акции ПАО "Евротранс" (-5,7%) на фоне известий, что маркетплейс "Финслуги" вновь констатировал неисполнение заявок на выкуп "народных" облигаций компании двух серий (RU000A109LH7 и RU000A10DEP2).

В четверг рынок акций РФ вырос на фоне отскочившей вверх нефти (июльский фьючерс на нефть Brent поднялся к $107 за баррель) из-за сомнений в скором достижении мирного соглашения между США и Ираном. Индекс МосБиржи превысил 2660 пунктов, отыграв потери предыдущего дня, хотя утром индикатор опускался к 2610 пунктам на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции и новостей о негативном решении менеджмента "Газпрома" по годовым дивидендам.

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Компания в последние годы не выплачивает дивиденды акционерам. В апреле "Газпром" опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за 2025 год. Аналитики были едины во мнении, что ожидать выплаты дивидендов компании за 2025 год не стоит.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, цены потребителей на неделе с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) снизились на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля. Исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Также Росстат сообщил, что цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после повышения на 2,0% в марте и на 0,5% в феврале. Динамика цен производителей в апреле значительно превысила ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики прогнозировали рост на 0,1%. В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в апреле подскочили на 32,0% месяц к месяцу (в марте - рост на 4,7%), в сфере добычи нефти и природного газа цены выросли на 56% (месяцем ранее - плюс 7,5%).

Интернет-холдинг VK (+3,5%) по итогам I квартала получил выручку в 37,6 млрд рублей, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA выросла на 27% и составила 6,4 млрд рублей. Чистый долг VK на конец апреля снизился на 25% - до 62 млрд рублей по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,6.

"Московская биржа" (+1,5%) по итогам I квартала 2026 года получила 17,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (13 млрд рублей). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 16,4 млрд рублей.

Совет директоров "Т-Технологий" (-0,1%, до 313,24 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 4,6 рубля на акцию. Группа в первом квартале 2026 года увеличила операционную прибыль (без учета эффектов инвестиции в "Яндекс") по МСФО на 40% - до 46,5 млрд рублей. "Т-Технологии", согласно действующей дивидендной политике, стремятся распределять до 30% чистой прибыли по МСФО за год. Ранее сообщалось, что акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в размере 4,5 рубля на акцию (всего группа направит на эти цели 12 млрд рублей).

ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 трлн рублей.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана. Аналитики опасаются, что это может стать негативным фактором для перспектив мирных переговоров с США.

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится, то в июле-августе, с началом туристического сезона, "рынки войдут в "красную зону". "Единственным и самым важным решением является полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива", - сказал он в ходе заседания Chatham House.

В пятницу рынок акций утром подрос вслед за нефтью, однако во второй половине торгов она замедлила подъем (фьючерс на Brent торговался ниже $104 за баррель после роста выше $106) и игроки предпочли сократить позиции перед выходными; индекс МосБиржи после локального роста к 2680 пунктам развернулся и откатился в район 2625 пунктов.

Подорожали акции "МТС" (+1,6%, до 232,05 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на бумагу (закрытие реестра 9 июля). Также в пятницу стало известно, что ПАО "МТС" в I квартале 2026 года получило выручку в 201,3 млрд рублей (+14,7% в годовом выражении), а OIBDA группы выросла до 74,7 млрд рублей (+18%), что превысило прогнозы аналитиков.

Наблюдательный совет ВТБ (-0,1%), на котором будут рассмотрены рекомендации по выплате дивидендов за 2025 год, состоится 26 мая, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах съезда Ассоциации банков России. Ранее Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале.

Упали акции ПАО "Россети Центр" (-21,4%, до 0,7274 рубля) на фоне рекомендации советом директоров компании дивидендов за 2025 год в размере 0,0385 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 2 июля. Общая сумма выплат за 2025 год может составить 1,63 млрд рублей (16% чистой прибыли по РСБУ за прошлый год). Для сравнения: по итогам 2024 года дивиденды компании составили 0,0676 руб. на акцию (2,86 млрд рублей, 37% чистой прибыли по РСБУ за 2024 год). На развитие рекомендовано направить 6,23 млрд руб., еще 2,3 млрд руб. в специальный фонд, говорится в решении совета директоров.

Совет директоров "Объединенной вагонной компании" (-0,5%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 г., сообщила компания. Годовое собрание акционеров ОВК состоится 24 июня в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, реестр на участие закрывается 1 июня.

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+0,7%, до 494 рублей) рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 10,08 рубля на акцию, сообщила компания.

В период с 18 по 22 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги МКПАО "Фикс Прайс" (-20%), ПАО "Россети Центр" (-19%), ПАО "ЕвроТранс" (-17%); лучше рынка оказались акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6%), "Совкомфлота" (+5%), "ВК" (+4%).

Рынок акций РФ в последнюю неделю мая сохранит волатильность при невысокой активности торгов, влияние на расстановку сил по-прежнему будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости и данные Росстата. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2550-2700 пунктов, для индекса РТС - 1120-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".