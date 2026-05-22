Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 22 мая. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал на закрытии позиций перед выходными днями. Поддержку рублю продолжали оказывать высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,53 руб., что на 9,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 23 мая на 41,88 копейки, до 71,209 руб./$1, и уменьшил курс евро на 73,01 копейки, до 82,5445 руб./EUR1.

Рубль, скорее всего, возобновит попытки укрепления на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ (MOEX: PSKB).

"Рубль на текущей неделе продолжил тенденцию к укреплению. При этом в середине недели основные мировые валюты смогли отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, - напоминают эксперты. - Так, юаню удалось оттолкнуться от поддержки на отметке 10,3 руб., что позволило снять накопленную перепроданность. На предстоящей неделе ожидаем попыток национальной валюты вновь перейти к укреплению. Этому будет способствовать поступление выручки от продажи нефти по высоким ценам при слабом спросе со стороны импортеров и населения".

При этом объема покупок валюты по бюджетному правилу недостаточно для нормализации баланса, полагают аналитики. В преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 28 мая, экспортеры могут предъявить дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В такой ситуации пара CNY/RUB может сместиться к нижней границе диапазона 10-10,5 руб./юань с рисками ухода под нее, допускают стратеги ПСБ.

Решение по ключевой ставке на заседании 19 июня будет приниматься на основе совокупности данных, сообщил "Интерфаксу" советник зампреда Банка России Михаил Белов. Он отметил, что пока преждевременно рассуждать о тех или иных прогнозах, а решение по ставке не предопределено.

По словам Белова, на решение совета директоров, в частности, повлияют данные по инфляции за май, инфляционные ожидания, мониторинг предприятий, статистика по кредитованию и другой массив экономической информации.

Отвечая на вопрос о ситуации с инфляцией, Белов отметил, что для оценки устойчивости замедления инфляции необходима более долгая перспектива. "Недельные данные внушают осторожный оптимизм. Но данные отдельно по инфляции нельзя рассматривать как единственный и самый главный источник информации (...) Нужна более долгая перспектива. Я думаю, что ближе к середине года у нас уже у всех сложится окончательное мнение", - добавил советник зампреда ЦБ.

Комментируя ситуацию с денежно-кредитными условиями, он оценил ее как "довольно жесткую". "Надо понимать, что это отчасти влияние тех высоких ключевых ставок, которые были на протяжении последних полутора лет", - пояснил Белов. В связи с этим он напомнил, что эффект от решений ЦБ по ключевой ставке, как правило, проявляется на горизонте с лагом в четыре-шесть кварталов (1-1,5 года).

Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в пятницу, но опустились с внутридневных максимумов.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями относительно хода переговоров США и Ирана. Поступающие новости являются противоречивыми, что способствует сохранению высокой волатильности на нефтяном рынке.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $103,5 за баррель, что на 0,91% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,67%, до $97 за баррель.

Накануне стало известно, что начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир прибыль в Тегеран в рамках посреднической миссии по преодолению кризиса в переговорах США и Ирана.

Вашингтон передал через Пакистан свой ответ на предложения Тегерана, и в Иране заявили, что он частично сокращает разногласия между сторонами конфликта.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 22 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг выросла на 1 базисный пункт - до 14,24% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу снизились на 1 базисный пункт и составили 14,33%, 14,96% и 15,84% годовых соответственно.