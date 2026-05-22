Рынок акций РФ завершил пятницу откатом к 2625п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, неделю закрыл в минусе

Москва. 22 мая. Российский рынок акций завершил основные торги в пятницу снижением большинства blue chips из-за слабости нефти (фьючерс на нефть Brent опустился ниже $104 за баррель после роста днем выше $106) и сокращения позиций игроками перед выходными; индекс МосБиржи откатился в район 2625 пунктов после утреннего роста к 2680 пунктам.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2625,69 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1161,58 пункта (-2%). Среди индексных бумаг лидировали в снижении акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,3%), но подросли бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%) на дивидендных новостях.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 мая, составил 71,2090 руб. (+41,88 копейки).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,3%, индекс РТС вырос на 2,4% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 1,92 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -1,2% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2026 года снизилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,5 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA выросла на 3,8%, до 56,7 млрд руб. Выручка составила 523,3 млрд руб. (+18,6%). Операционная прибыль составила 41,5 млрд руб. (+4,2%).

Наблюдательный совет ВТБ, на котором будут рассмотрены рекомендации по выплате дивидендов за 2025 год, состоится 26 мая, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах съезда Ассоциации банков России. "Во вторник, 26 мая", - сказал он, не уточнив, какой размер дивидендов от чистой прибыли будет рекомендовать менеджмент банка. Костин ранее говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале.

Акции "МТС" подорожали до 232,05 рубля на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на бумагу. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 9 июля. Если решение будет утверждено, совокупный объем дивидендов составит 69,9 млрд рублей.

Также в пятницу стало известно, что ПАО "МТС" в I квартале 2026 года получило выручку в 201,3 млрд рублей, что на 14,7% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Как сообщила компания, OIBDA группы выросла на 18% - до 74,7 млрд рублей. Показатель выручки оказался чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса" - аналитики ожидали ее в размере 200,6 млрд рублей. OIBDA превысила ожидания рынка, который прогнозировал ее в 73,2 млрд рублей.

Выросли в пятницу бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, динамика индекса МосБиржи в пятницу была волатильной, в итоге возобладали распродажи. Нефть держалась в плюсе, но за неделю в целом откатилась от локальных пиков под $110. Ценовой спад продолжился в драгметаллах, платине, палладии. Курсы инвалют отскочили, но слишком слабо, чтобы повлиять на сантимент в акциях.

Большинство мировых фондовых бирж в конце недели демонстрировали рост. Надежды инвесторов на деэскалацию ближневосточного конфликта подпитал госсекретарь США Марко Рубио, заявив о "некоторых позитивных признаках" в переговорах с Ираном и допустив, что ситуация вокруг возможной мирной сделки с Ираном может проясниться в ближайшие дни. Впрочем, оптимистичные слова не означают, что стороны действительно близки к соглашению.

В понедельник, 25 мая, в США национальный выходной по случаю Дня памяти, биржи будут закрыты. На российском рынке советы директоров "Роснефти" и "Норникеля" примут решения по дивидендам за 2025 год. Акции "Т-Технологий" очистятся от дивидендов. Без свежих драйверов, и прежде всего геополитических, индекс МосБиржи может оставаться зажатым в рамках 2600-2700 пунктов, считает Смирнов.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, уходящую торговую неделю индекс МосБиржи провел в боковике, поскольку основные факторы, определяющие сантимент участников рынка, оставались, по сути, без изменений. Недельные данные Росстата показали дефляцию (-0,02%) - уже второй раз за последние три недели. Вместе с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ укрепление рубля может способствовать дальнейшему замедлению инфляции. Это говорит в пользу снижения ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании 19 июня.

Конфликт на Ближнем Востоке не угасает, и если тренд на снижение ставки и постепенное смягчение денежно-кредитных условий ясен, то неопределенность с нефтяными ценами может сохраниться еще долгое время. Пока ситуация с нефтяными ценами развивается по рисковому сценарию. На этом фоне акции нефтяных компаний выглядят довольно привлекательно, учитывая, что котировки находятся на уровне начала года. Однако в целом ожидания, что рубль не теряет позиции, оказывают давление на акции других экспортеров.

Новостная геополитическая повестка на неделе носила смешанный характер и не оказала принципиального влияния на рынок акций. Некоторое оживление наблюдалось в бумагах "Газпрома" на фоне ожиданий по достижению договоренностей по газопроводу "Сила Сибири 2" во время визита президента РФ Путина в Китай. Стороны договорились ускорить строительство. СД "Газпрома" принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, отметил эксперт.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ в целом демонстрировал слабость из-за сокращения позиций игроками перед выходными. Акции МТС подросли после сильной отчетности и дивидендной рекомендации.

Котировки акций "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1,2%) подросли в ожидании рекомендации совета директоров по дивидендам за 2025 год. Дополнительно бумагу поддерживает общий интерес к транспортным историям в условиях дорогой нефти. Бумаги "АЛРОСА" оставались под давлением слабого алмазного рынка. Минфин РФ заявил, что ситуация в отрасли критическая, хотя для самой компании условия не столь неблагоприятны. Тем не менее это создает неблагоприятный фон для эмитента, особенно с учетом крепкого рубля и снижения цен на мелкие и средние алмазы. "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) (-3%) упал после свежей новости об отзыве 20 мая кредитного рейтинга агентством "Эксперт РА" с уровня "ruC" и сохранения дивидендного негатива. Ранее совет директоров уже рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, и для инвесторов это остается главным риском бумаги.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,4-0,6%, DAX вырос на 1,2%), "плюсуют" США (индексы акций к 19:00 мск выросли на 0,7-0,9%).

Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 1,4% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,5% в марте. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 1,4% с 1,8% в марте. Это минимальные темпы подъема за четыре года. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное замедление - до 1,7%, по данным Trading Economics.

Объем ВВП Германии в I квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства. Результат совпал с предварительно объявленным значением. Аналитики также не прогнозировали пересмотра показателя, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в мае упал до рекордно низких 44,8 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось существенно хуже предварительной оценки в 48,2 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра этой оценки, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены растеряли часть дневного роста, участники продолжают следить за сообщениями относительно хода переговоров США и Ирана. Поступающие новости являются противоречивыми, что способствует сохранению высокой волатильности на нефтяном рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $103,63 за баррель (+1% и -2,3% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $97,16 за баррель (+0,9% и -1,9% накануне).

Накануне стало известно, что начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир прибыль в Тегеран в рамках посреднической миссии по преодолению кризиса в переговорах США и Ирана.

Вашингтон передал через Пакистан свой ответ на предложения Тегерана, и в Иране заявили, что он частично сокращает разногласия между сторонами конфликта. При этом Reuters сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана, и это решение может осложнить перспективы урегулирования конфликта.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что глобальные запасы нефти и нефтепродуктов быстро сокращаются в связи с блокировкой прохода танкеров через Ормузский пролив. "Если сторонам конфликта не удастся достичь соглашения и проход через Ормузский пролив останется значительно затруднен в обозримом будущем, вопрос достаточности запасов выйдет на первый план", - говорится в обзоре инвестбанка.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-21,4%, до 0,7274 рубля), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,3%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-4,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,7%).

Акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) упали на фоне рекомендации советом директоров компании дивидендов за 2025 год в размере 0,0385 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 2 июля. Общая сумма выплат за 2025 год может составить 1,63 млрд рублей (16% чистой прибыли по РСБУ за прошлый год). Для сравнения: по итогам 2024 года дивиденды компании составили 0,0676 руб. на акцию (2,86 млрд рублей, 37% чистой прибыли по РСБУ за 2024 год). На развитие рекомендовано направить 6,23 млрд руб., еще 2,3 млрд руб. в специальный фонд, говорится в решении совета директоров.

Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,6%) по РСБУ в январе-марте 2026 года составила 722,1 млн рублей против 6,1 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 8,4 раза. Выручка сократилась на 22,9% - до 24,1 млрд рублей.

Совет директоров МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (-1,3%) (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании.

"Учитывая текущую ситуацию, вызванную различными факторами, включая экономическую нестабильность, геополитическую напряженность, учитывая инфляционные риски, устойчиво высокие процентные ставки, отсутствие доступа к альтернативным рынкам кредитования, совет директоров общества не считает, что распределение прибыли, полученной обществом в 2025 году, отвечает наилучшим интересам общества. При принятии данного решения совет директоров общества принимает во внимание дивидендную политику, основанную на балансе между краткосрочными и долгосрочными интересами общества", - поясняется в сообщении.

По итогам 2024 года компания также не выплачивала дивиденды. Гендиректор ЕМС Андрей Яновский в августе 2025 года говорил, что компания намерена вернуться к выплате дивидендов после нормализации ситуации на финансовых рынках.

Совет директоров "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-0,5%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 г., сообщила компания. Годовое собрание акционеров ОВК состоится 24 июня в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, реестр на участие закрывается 1 июня.

Выросли акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+16,9%), ПАО "Теплант Восток" (MOEX: PRFN) (+3,4%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+2,5%).

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+0,7%, до 494 рублей) рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 10,08 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Совет директоров ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+0,2%, до 420,7 рубля), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 10 рублей на акцию. Общая сумма выплат - 879 млн рублей. Закрытие реестра акционеров предложено установить 7 июня 2026 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 47,32 млрд рублей (из них 7,702 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,19 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,38 млрд рублей на акции "Т-Технологии").