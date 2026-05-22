"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") понизил оценку акций Dell Technologies до негативной, сохранив целевую цену на уровне $179 за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Последний рост котировок приблизил оценку Dell к уровню 18x по прогнозному мультипликатору P/E и около 1,2x по EV/S, - указывают эксперты. - Это значительно выше справедливого уровня, даже с учетом структурного роста продаж техники, включая сегмент инфраструктурных решений, связанных с ИИ. Однако наша оценка по методу дисконтирования денежных потоков и сравнительный анализ мультипликаторов с конкурентами также показывают, что акции Dell торгуются значительно выше справедливого уровня. При этом мы учитываем финансовые показатели, ведущие позиции на рынке и перспективы роста выручки от вложений в инфраструктуру ИИ".

С момента выхода последнего отчета аналитиков БКС бумага выросла в цене более чем на 50%, поэтому потенциала дальнейшего роста они не видят и меняют взгляд на "негативный" с сохранением целевой цены на уровней $179 и потенциалом снижения на 26%.

Dell Technologies Inc. (NASD: DELL) разрабатывает, производит, продает и обслуживает компьютерные решения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.