Freedom Finance Global повысил рейтинг акций Walmart до "держать"

Freedom Finance Global повысил рейтинг акций Walmart Inc. с "продавать" до "держать" и установил прогнозную цену на уровне $133 за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Walmart представил сильные квартальные результаты, поддержанные устойчивым потребительским спросом, ростом числа транзакций, дальнейшим развитием eCommerce, а также расширением рекламного бизнеса и доходов от программы членства, - пишут эксперты. - Совокупная выручка увеличилась на 7,3% г/г до $177,8 млрд, что на 1,4% выше нашей оценки и на 1,7% выше консенсуса. Чистая выручка Walmart U.S. увеличилась на 4,5% г/г до $117,2 млрд благодаря росту рыночной доли и числа транзакций".

Трансформация Walmart из традиционного ритейлера в масштабную омниканальную платформенную экосистему продолжает приносить результаты, при этом цифровые и платформенные направления становятся все более значимыми драйверами роста, отмечают аналитики инвесткомпании.

"Несмотря на сохраняющееся давление со стороны расходов на топливо, фулфилмент, амортизацию и здравоохранение, сильная динамика выручки, улучшение структуры доходов и неизменный прогноз на 2027 ФГ поддерживают менее негативный взгляд на акции, - указывают они. - Мы повышаем рекомендацию по акциям Walmart с "продавать" до "держать" и устанавливаем целевую цену на уровне $133".

Walmart Inc. - американская компания, управляющая сетью оптовой и розничной торговли под торговой маркой Walmart.

