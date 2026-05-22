"Финам" подтверждает рейтинг акций "Т-Технологий" на уровне "покупать" с целевой ценой 395 руб., что предполагает потенциал роста на 26,7%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Финансовые результаты "Т-Технологий" за 1К2026 оказались достаточно сильными, хотя и несколько не дотянули до наших и рыночных ожиданий по чистой прибыли, - пишет эксперт. - Несмотря на сложную операционную среду, Группа сохранила быстрые темпы роста финпоказателей при высокой рентабельности капитала. При этом менеджмент подтвердил свой весьма позитивный прогноз по прибыли на весь 2026 год, объявил очередные квартальные дивиденды и пообещал продолжить реализацию программы buyback".

