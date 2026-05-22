Рубль днем немного опускается в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 22 мая. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль снижается на закрытии позиций перед выходными днями. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,474 руб., что на 3,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,43 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, опустился на 9 копеек, до 82,93 руб./EUR1.

"Основным фактором, поддерживающим рубль, продолжает выступать смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты, которое в ближайшие сессии способно усугубиться дополнительными продажами со стороны экспортеров на фоне подготовки к налоговым выплатам. В пятницу юань может сместиться в середину нашего целевого диапазона 10-10,5 рублей. При этом на следующей неделе видим риски дальнейшего снижения китайской валюты и тестирования нижней границы данного коридора", - прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Решение по ключевой ставке на заседании 19 июня будет приниматься на основе совокупности данных, сообщил "Интерфаксу" советник зампреда Банка России Михаил Белов. Он отметил, что пока преждевременно рассуждать о тех или иных прогнозах, а решение по ставке не предопределено.

По словам Белова, на решение совета директоров, в частности, повлияют данные по инфляции за май, инфляционные ожидания, мониторинг предприятий, статистика по кредитованию и другой массив экономической информации.

Отвечая на вопрос о ситуации с инфляцией, Белов отметил, что для оценки устойчивости замедления инфляции необходима более долгая перспектива. "Недельные данные внушают осторожный оптимизм. Но данные отдельно по инфляции нельзя рассматривать как единственный и самый главный источник информации (...) Нужна более долгая перспектива. Я думаю, что ближе к середине года у нас уже у всех сложится окончательное мнение", - добавил советник зампреда.

Комментируя ситуацию с денежно-кредитными условиями, он оценил ее как "довольно жесткую". "Надо понимать, что это отчасти влияние тех высоких ключевых ставок, которые были на протяжении последних полутора лет", - пояснил Белов. В связи с этим он напомнил, что эффект от решений ЦБ по ключевой ставке, как правило, проявляется на горизонте с лагом в четыре-шесть кварталов (1-1,5 года).

Цены на нефть уверенно повышаются днем в пятницу, восстанавливая потери, понесенные по итогам сессии четверга.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 1,94%, до $104,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,3%, до $97,6 за баррель.

Накануне контракт на Brent подешевел на 2,3%, на WTI - на 1,9%, чему способствовало укрепление надежд на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном.

Между тем многие участники рынка с недоверием относятся к заявлениям Вашингтона и Тегерана о приближении к заключению сделки, так как ранее переговоры между ними завершались без положительных результатов.