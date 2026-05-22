"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях РусАла"

"Т-Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "Лонг в акциях "РусАла" с убытком в 9%, сообщается в обзоре брокера. Котировки бумаг компании опустились ниже порогового уровня в 36 рублей, который выступал стоп-лоссом в идее.

"Основная причина столь быстрой коррекции в бумаге, по нашему мнению, - стремительное укрепление рубля, которое оказалось сильнее наших ожиданий", - пишут аналитики.

С фундаментальной точки зрения эксперты все равно ожидают хороших финансовых результатов "РусАла" по итогам этого года с ростом прибыли на 80-100% благодаря более высоким ценам на алюминий, что пока нивелирует укрепление рубля.

Текущая стоимость акций "РусАла" составляет порядка 35,28 рубля за штуку.

