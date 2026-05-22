Котировки золота могут вырасти до $5400-5600/унц. в среднесрочной перспективе - ПСБ

Котировки золота могут вырасти до $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе при условии завершения напряженной ситуации на Ближнем Востоке, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич.

"В последние сессии золото закрепилось ниже отметки $4600 за унцию из-за сохранения рисков по ближневосточному конфликту и укрепления доллара, - отмечает аналитик в комментарии. - Инвесторы опасаются, что часть центробанков региона может продолжить продавать золото на рынке для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов и для поддержки национальных валют. К тому же, рост инфляции в США создает предпосылки для удержания ставки ФРС на повышенном уровне и может привести даже к ужесточению ДКП".

На взгляд стратега, краткосрочно по золоту сохраняются риски возобновления негативной динамики. Так, в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке, золото может обновить минимумы текущего года, отступив в район $3800-4000 за унцию.

В среднесрочной перспективе Зварич сохраняет позитивный взгляд на драгоценный металл, ожидая роста котировок в район $5400-5600 за унцию. По его мнению, реализация этого сценария возможна после завершения напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как на первый план выйдут риски по доллару и госдолгу США, что будет поддерживать инвестиционный спрос, а также стремление центробанков различных стран увеличить долю золота в ЗВР.

