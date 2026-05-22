"Финам" понизил рейтинг акций Hongfa Technology до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 33,57 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"С момента публикации нашей идеи на покупку от 9 апреля 2026 года акции выросли в цене на 27% на фоне положительной отчетности и общего восстановления рынка. Сейчас котировки находятся вблизи справедливой стоимости, - указывает эксперт. - Анализ стоимости по мультипликаторам P/E, EV/S, EV/EBITDA 2026E относительно аналогов и исторических мультипликаторов P/E, EV/S и EV/EBITDA предполагает таргет CNY33,57".

Ключевыми рисками для Hongfa Гудым видит макроэкономическую неопределенность, которая может привести к снижению спроса на продукцию, росту цен на сырье и ужесточению экологических норм.

Hongfa Technology Co. Ltd - ведущий китайский производитель электромеханических компонентов; один из крупнейших производителей реле в мире, поставляющий продукцию более чем в сто двадцать стран.

