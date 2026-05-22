"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.

Эмитент опубликовал результаты за I квартал 2026 года по МСФО.

"Довольно сильные цифры, позитивно оцениваем отчет. С учетом результатов за I квартал мы видим потенциал для пересмотра нашего прогноза на текущий год. Сейчас он предполагает небольшое снижение чистой прибыли по итогам года, однако допускаем, что группа может показать ее прирост, особенно учитывая, что на звонке менеджмент указал, что будет стремиться к такому результату", - пишет эксперт.

При этом инвесткомпания сохраняет "негативный" взгляд на акции "Московской биржи".

"Бумага торгуется с оценкой 7х по мультипликатору P/E, исходя из наших прогнозов прибыли на 2026 год, против средне исторического уровня 10х. "Негативный" взгляд обусловлен тем, что наша целевая цена соответствует текущей рыночной цене акций группы, что не предполагает избыточной доходности", - указывает Перминов.

