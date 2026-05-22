Дивиденды - один из главных аргументов в пользу бумаг МТС - "Цифра брокер"

Дивидендная история по-прежнему остается одним из главных аргументов в пользу бумаг ПАО "МТС", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент опубликовал результаты отчетности за I квартал 2026 года по МСФО .

Год начался заметно лучше ожиданий, констатируют эксперты.

Компания показала хороший рост по выручке и прибыли, а долговая нагрузка даже немного снизилась - для рынка это сейчас важный момент.

Отдельный плюс - дивиденды, отмечают в инвесткомпании: совет директоров рекомендовал выплату 35 рублей на акцию за прошлый год, что дает одну из самых высоких дивдоходностей среди российских компаний - более 15%.

"При этом видно, что МТС продолжает активно вкладываться в развитие бизнеса - CAPEX вырос почти на треть, из-за чего свободный денежный поток пока остается под давлением. Но в целом отчет выглядит сильным: бизнес сохраняет устойчивость, а дивидендная история по-прежнему остается одним из главных аргументов в пользу бумаг компании", - пишут аналитики в комментарии.

