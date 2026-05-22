"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Caterpillar по итогам отчетности за первый квартал 2026 года с прогнозной стоимостью на уровне $465,62 за штуку, что предполагает потенциал снижения 46,6%%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Бумаги компании с минимумов апреля 2025 года выросли в цене на 220% и на данный момент торгуются по довольно высоким мультипликаторам, констатирует эксперт. По техническим индикаторам, в частности по RSI, бумаги находятся в зоне перекупленности.

"Основной драйвер предыдущего роста - бум спроса на оборудование для дата-центров. Однако сейчас появляется неопределенность: прогнозы по ставкам ФРС смещаются от снижения к возможной стагнации или даже повышению на фоне роста цен на нефть, что может охладить инвестиционную активность в высокотехнологичном секторе. Дополнительное давление оказывают тарифные риски. Все эти факторы могут оказывать давление на котировки акций, - указывает Гудым. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales 2026E относительно аналогов. Она предполагает $465,62 и даунсайд 46,6%".

Caterpillar - американская корпорация, мировой лидер в производстве строительной и горнодобывающей техники, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов.

