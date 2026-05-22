"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.

Эксперт нейтрально оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО, несмотря на то, что прибыль оказалась несколько ниже ожиданий.

По итогам отчетного периода группа продолжила наращивать операционную чистую прибыль достаточно высокими темпами, и, исходя из динамики числа клиентов, делала это в основном за счет монетизации текущей клиентской базы, отмечает Перминов.

"Сохраняем "позитивный" взгляд на акции "Т-Технологий". Текущая оценка по мультипликатору P/E, исходя из наших прогнозов на 2026 год, составляет 4,2х против среднеисторического значения 9,3х. По нашему мнению, эмитент - одна из немногих интересных бумаг в финансовом секторе, сочетающих высокие темпы роста и рентабельность капитала", - пишет аналитик "БКС МИ".

