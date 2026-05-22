22 мая 2026 года 12:15
"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Т-Технологий
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова. Эксперт нейтрально оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО, несмотря на то, что прибыль оказалась несколько ниже ожиданий. По итогам отчетного периода группа продолжила наращивать операционную чистую прибыль достаточно высокими темпами, и, исходя из динамики числа клиентов, делала это в основном за счет монетизации текущей клиентской базы, отмечает Перминов. "Сохраняем "позитивный" взгляд на акции "Т-Технологий". Текущая оценка по мультипликатору P/E, исходя из наших прогнозов на 2026 год, составляет 4,2х против среднеисторического значения 9,3х. По нашему мнению, эмитент - одна из немногих интересных бумаг в финансовом секторе, сочетающих высокие темпы роста и рентабельность капитала", - пишет аналитик "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
22 мая 2026 года 19:45
Рынок акций РФ завершил пятницу откатом к 2625п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, неделю закрыл в минусе
Москва. 22 мая. Российский рынок акций завершил основные торги в пятницу снижением большинства blue chips из-за слабости нефти (фьючерс на нефть Brent опустился ниже $104 за баррель после роста днем выше $106) и сокращения позиций игроками перед выходными; индекс МосБиржи откатился в район 2625 пунктов после утреннего роста к 2680 пунктам. читать дальше
Москва. 22 мая. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал на закрытии позиций перед выходными днями. Поддержку рублю продолжали оказывать высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "МТС" на фоне результатов компании за 1 квартал 2026 года по МСФО, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Показатели выручки, EBITDA и чистая прибыль были близки к нашим прогнозам, FCF был немного хуже,... читать дальше
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") понизил оценку акций Dell Technologies до негативной, сохранив целевую цену на уровне $179 за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Последний рост котировок приблизил оценку Dell к уровню 18x по прогнозному мультипликатору P/E и около 1,2x по EV/S, - указывают... читать дальше
Рубль, скорее всего, возобновит попытки укрепления на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ. "Рубль на текущей неделе продолжил тенденцию к укреплению. При этом в середине недели основные мировые валюты смогли отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по спекулятивным... читать дальше
"Велес Капитал" оставил без изменений рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 289 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Группа "МТС" представила позитивные финансовые результаты за 1К2026. Выручка оказалась чуть выше оценок, а OIBDA существенно... читать дальше
Freedom Finance Global повысил рейтинг акций Walmart Inc. с "продавать" до "держать" и установил прогнозную цену на уровне $133 за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Walmart представил сильные квартальные результаты, поддержанные устойчивым потребительским спросом, ростом числа... читать дальше
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Т-Технологий" на уровне "покупать" с целевой ценой 395 руб., что предполагает потенциал роста на 26,7%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Финансовые результаты "Т-Технологий" за 1К2026 оказались... читать дальше
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной ценой 4,6 рубля за бумагу по результатам отчетности компании за 1К26 по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания продолжает уверенно наращивать выручку за счет роста цен на электроэнергию и мощности,... читать дальше
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 231 руб. по итогам отчетности за 1К2026, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. Потенциал роста составляет 34,3% с текущих уровней. "В 1К 2026... читать дальше
Москва. 22 мая. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль снижается на закрытии позиций перед выходными днями. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
"Т-Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "Лонг в акциях "РусАла" с убытком в 9%, сообщается в обзоре брокера. Котировки бумаг компании опустились ниже порогового уровня в 36 рублей, который выступал стоп-лоссом в идее. "Основная причина столь быстрой коррекции в бумаге, по нашему мнению,... читать дальше
Инвестиционная компания "Цифра брокер" обновила состав своих модельных портфелей с российскими акциями и облигациями, сообщается в материале аналитиков. Так, в консервативном портфеле (подходит инвесторам с низкой склонностью к риску и приносит стабильный дивидендный доход, облигации в портфеле... читать дальше
Котировки золота могут вырасти до $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе при условии завершения напряженной ситуации на Ближнем Востоке, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "В последние сессии золото закрепилось ниже отметки $4600 за унцию из-за сохранения рисков по... читать дальше
"Финам" понизил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 33,57 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С момента публикации нашей идеи на покупку от 9 апреля 2026 года акции выросли в цене на... читать дальше
