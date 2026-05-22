Рынок ОФЗ пока продолжит консолидацию - ПСБ

Индекс RGBI, вероятно, останется в диапазоне 119-120 пунктов до появления более мощных триггеров, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ продолжает "дрейфовать" в узком диапазоне (119-120 пунктов по индексу RGBI), констатирует эксперт.

Вышедшие данные по недельной динамике цен поддерживают рынок - Росстат зафиксировал снижение цен в РФ с 13 по 18 мая на 0,02%, а годовая инфляция ушла ниже 5,5%. Однако инвесторы не спешат действовать на опережение, заняв выжидательную позицию до заседания ЦБ РФ 19 июня 2026 года, отмечает Грицкевич в обзоре.

"Ситуация на рынке остается без изменений. С одной стороны, действующая жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) снижает инфляцию, что видно по выходящей статистике, с другой - существенные риски неопределенности (в первую очередь по изменению параметров бюджета) сужают пространство для снижения ключевой ставки в будущем, - пишет аналитик ПСБ в материале. - На наш взгляд, в июне смягчение ДКП будет продолжено прежними темпами (минус 50 базисных пунктов) при сохранении "ястребиных" комментариев регулятора. Это, вероятно, не позволит индексу RGBI выйти из диапазона 119-120 пунктов, и консолидация рынка может затянуться до появления более мощных триггеров (например, появление новых параметров бюджета ближе к сентябрю)".

В данной ситуации эксперт банка рекомендует сохранять портфель в среднесрочных и длинных ОФЗ, доходности которых продолжат оставаться интересными по сравнению со вкладами. Новые позиции, по его мнению, целесообразно открывать в корпоративных облигациях сегмента "ААА"/"АА" срочностью до двух-пяти лет, а также флоатерах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.