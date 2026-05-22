"Цифра брокер" пока не рекомендует акции ВК к покупке

"Цифра брокер" сохраняет осторожную оценку перспектив котировок акций МКПАО "ВК" и пока не рекомендует бумаги к покупке, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Отчет эмитента за 1К26 выглядит сильнее предыдущих периодов и оказался даже немного выше ожиданий, констатируют эксперты.

Компания демонстрирует более сбалансированный рост бизнеса: помимо основного сегмента соцсетей и медиаконтента, заметно ускоряется VK Tech, где выручка выросла почти на 60% год к году.

Дополнительным позитивом стало улучшение рентабельности и снижение чистого долга сразу на 20 млрд рублей с начала года.

"Отдельно отметим повышение прогноза по EBITDA на 2026 год - теперь "ВК" ожидает показатель выше 24 млрд рублей против предыдущего ориентира более 20 млрд рублей", - говорится в комментарии.

"Тем не менее, несмотря на улучшение операционных результатов и снижение долговой нагрузки, мы по-прежнему осторожно оцениваем перспективы бумаг и пока не рекомендуем акции к покупке", - пишут аналитики.

