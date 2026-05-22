Индекс Мосбиржи попробует завершить пятницу выше 2650п - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается завершить текущую рабочую неделю выше 2650 пунктов при устойчивости рынка нефти, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Значимых триггеров для формирования устойчивого повышательного движения на российском фондовом рынке, учитывая отсутствие внятных геополитических новостей и четкой направленности движения нефтяных котировок, мы пока не видим. Но локально баланс рисков смещен в сторону развития отскока, - пишет эксперт в комментарии. - Ждем, что индекс Мосбиржи в пятницу перейдет к проторговке середины нашего целевого диапазона 2600-2700 пунктов, а в случае сохранения роста нефтяных котировок, наблюдаемого утром, сможет завершить рабочую неделю в его верхней половине".

