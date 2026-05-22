Серьезный рост индекса Мосбиржи пока маловероятен - "Алор Брокер"

Серьезный рост индекса Мосбиржи пока маловероятен, при этом район 2600-2610 пунктов является сильной поддержкой, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"Четверг на рынке акций ознаменовался повышенной для последних дней волатильностью. Утро началось с продолжения распродаж, Индекс Мосбиржи уходил к 2610 пунктам, откуда произошел разворот. На его пике индикатор доходил до 2670 пунктов, а по итогам дня подрос на 0,7%. Таким образом, явно видно, что в районе 2600-2610 пунктов рынок нашел сильную поддержку, однако и в серьезный его рост пока никто не верит. Ждем, что в пятницу бенчмарк продолжит оставаться в боковике", - пишет эксперт.

