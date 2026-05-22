Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году
Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущий прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП РФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%. По оценкам ЕК, в 2024 году российская...
 
ЦБ просят включить допинформацию в список раскрываемых эмитентами сведений
Банк России попросили включить информацию, необходимую для корректной оценки кредитного риска эмитента облигаций, в перечень сведений, подлежащих обязательному раскрытию. Письмо об этом на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина направил Юрий...
 
Обратный эффект биометрии: число нелегальных кредиторов выросло на треть
Обязательная биометрия для МФО, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту: число нелегальных кредиторов начало резко расти, пишут "Известия". С марта этого года все микрофинансовые компании (МФК) обязаны использовать Единую...
 
22 мая 2026 года 09:59

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Минфин России сообщил, что в конце мая проведет сбор заявок на новый выпуск государственных ценных бумаг РФ, номинированных в китайских юанях. Инвесторам будет предложен выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом со сроком до погашения 10 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 тыс. китайских юаней. Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 28 мая. Техразмещение новых долговых бумаг пройдет 3 июня. Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора. Ориентир ставки купона 10-летних ОФЗ в юанях составляет не выше 8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. "Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам в четверг. Госсекретарь заверил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией и соглашением с Тегераном. Однако, уточнил Рубио, если договориться не удастся, Трамп может прибегнуть и к другим вариантам. Перечислять их госсекретарь отказался. Он добавил, что в Тегеран прибыли посредники от Пакистана для продолжения процесса.

В понедельник Трамп выступил с заявлением, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ распорядился не атаковать Иран, что планировалось во вторник. Но затем Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время на переговоры ограничено.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе, Dow Jones Industrial Average обновил рекорд. Рынок открылся снижением на фоне подъема цен на нефть на сообщении агентства Reuters, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана. Наблюдатели стали опасаться, что такое решение еще больше осложнит перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном, отмечает CNBC. Вслед за этим возобновился рост доходностей американских госбумаг, процентная ставка 30-летних US Treasuries вновь приблизилась к 5,2% годовых.

Однако затем цены на нефть скорректировались вниз, как и доходности казначейских облигаций США. Президент США в четверг заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон в конечном итоге получит контроль над иранскими запасами высокообогащенного урана. "Мы получим их. Они нам не нужны, мы их не хотим. Вероятно, когда получим, мы уничтожим их, но мы не позволим Ирану ими обладать", - сказал Трамп.

Статданные, опубликованные в четверг, показали небольшое изменение числа новых заявок на пособие по безработице в США, которое указывает на стабильность рынка труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. - до 209 тыс., сообщило министерство труда страны. Число новостроек в Штатах в апреле снизилось на 2,8% относительно предыдущего месяца, до 1,465 млн в пересчете на годовые темпы, показали данные министерства торговли.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут. Японский Nikkei 225 к 8:32 МСК увеличился на 2,8% вслед за акциями технологических компаний. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:28 МСК выросло на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются утром в пятницу после снижения по итогам сессии четверга. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск дорожают на 2,26%, до $104,9 за баррель. Накануне этот контракт подешевел на 2,3%, до $102,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,84%, до $98,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 1,9%, до $96,35 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном. При этом Ормузский пролив остается заблокированным, что препятствует поставкам энергоресурсов из стран Персидского залива.

"Устойчивое снижение цен на нефть начнется только тогда, когда фундаментальные показатели нефтяного рынка существенно улучшатся, а это, судя по всему, произойдет не раньше 2027 года", - полагает аналитик Capital Economics Дэвид Оксли. Эксперт Rakuten Securities Сатору Йосида ожидает, что на следующей неделе цена WTI будет оставаться в диапазоне $90-110 за баррель, в котором держится с конца марта.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,971 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,661 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 мая снизился всего на 0,03% и составил 120,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1288,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,2%), "ВЭБ.РФ-001Р-19" (+0,15%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,34%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,33%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Рольф" увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-10 вдвое - с 1 млрд до 2 млрд рублей, а также установило финальный ориентир ставки купона в размере 19,50% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 21 мая. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся, ему соответствует доходность к погашению на уровне 21,34% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 26 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Объем размещения 4-летних облигаций АО "ГТЛК" серии 002P-13 установлен на уровне 35 млрд рублей. Первоначальный ориентир по объему составлял 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 мая. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,25% годовых, финальный ориентир - 15,95% годовых (соответствует доходности к погашению в размере 17,17% годовых). По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов, в результате чего индикативная дюрация составит около 2,6 года. Техразмещение запланировано на 26 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-002P-13 на уровне 15 млрд рублей. Изначально ориентир по объему составлял не менее 9 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 13,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 14,14% годовых. Срок обращения займа - 1 год 8 месяцев (600 дней). По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Сбор заявок на выпуск прошел 21 мая. Техразмещение запланировано на 27 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" 27 мая начнет размещение выпуска облигаций серии БО-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых до погашения. По выпуску установлена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 30-го, 34-го, 38-го и 42-го купонов. Предусмотрена также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.

Владелец торговой сети Williams et Oliver (ООО "Патриот групп") 3 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 23% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 25,59% годовых. Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) установил ставку 18-20-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 13% годовых. Банк в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. С учетом досрочных погашений после наступления ковенанты объем выпуска в обращении составляет 9,98 млрд рублей.

ООО "Роял капитал" допустило дефолт по выплате 13-го купона облигаций серии БО-02. Размер неисполненных обязательств - 3,8 млн рублей. Причина - "отсутствие денежных средств, которое вызвано задержкой их поступления от контрагентов, а также ограничение по распоряжению денежными средствами в связи с наличием в картотеке банка на счетах эмитента инкассовых поручений налогового органа". В среду, 20 мая, компания допустила дефолт по выплате 8-го купона бондов серии БО-03 на сумму 2,4 млн рублей. Выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей с call-опционом через 2 года компания разместила в мае 2025 года. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 31% годовых до погашения. Выпуск 3-летних бондов серии БО-03 объемом 100 млн рублей был размещен в сентябре 2025 года, ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 29% годовых до погашения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 мая 2026 года 19:45
Рынок акций РФ завершил пятницу откатом к 2625п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, неделю закрыл в минусе
Москва. 22 мая. Российский рынок акций завершил основные торги в пятницу снижением большинства blue chips из-за слабости нефти (фьючерс на нефть Brent опустился ниже $104 за баррель после роста днем выше $106) и сокращения позиций игроками перед выходными; индекс МосБиржи откатился в район 2625 пунктов после утреннего роста к 2680 пунктам.    читать дальше
22 мая 2026 года 19:29
Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем перед выходными днями
Москва. 22 мая. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал на закрытии позиций перед выходными днями. Поддержку рублю продолжали оказывать высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
22 мая 2026 года 19:02
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "МТС" на фоне результатов компании за 1 квартал 2026 года по МСФО, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Показатели выручки, EBITDA и чистая прибыль были близки к нашим прогнозам, FCF был немного хуже,...    читать дальше
22 мая 2026 года 18:36
"БКС МИ" понизил оценку акций Dell Technologies до негативной
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") понизил оценку акций Dell Technologies до негативной, сохранив целевую цену на уровне $179 за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Последний рост котировок приблизил оценку Dell к уровню 18x по прогнозному мультипликатору P/E и около 1,2x по EV/S, - указывают...    читать дальше
22 мая 2026 года 18:10
Рубль, скорее всего, возобновит попытки укрепления на следующей неделе - ПСБ
Рубль, скорее всего, возобновит попытки укрепления на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ. "Рубль на текущей неделе продолжил тенденцию к укреплению. При этом в середине недели основные мировые валюты смогли отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по спекулятивным...    читать дальше
22 мая 2026 года 17:41
"Велес Капитал" оставил без изменений рекомендацию "покупать" для акций МТС
"Велес Капитал" оставил без изменений рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 289 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Группа "МТС" представила позитивные финансовые результаты за 1К2026. Выручка оказалась чуть выше оценок, а OIBDA существенно...    читать дальше
22 мая 2026 года 17:14
Freedom Finance Global повысил рейтинг акций Walmart до "держать"
Freedom Finance Global повысил рейтинг акций Walmart Inc. с "продавать" до "держать" и установил прогнозную цену на уровне $133 за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Walmart представил сильные квартальные результаты, поддержанные устойчивым потребительским спросом, ростом числа...    читать дальше
22 мая 2026 года 16:39
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Т-Технологий" на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Т-Технологий" на уровне "покупать" с целевой ценой 395 руб., что предполагает потенциал роста на 26,7%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Финансовые результаты "Т-Технологий" за 1К2026 оказались...    читать дальше
22 мая 2026 года 16:07
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной ценой 4,6 рубля за бумагу по результатам отчетности компании за 1К26 по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания продолжает уверенно наращивать выручку за счет роста цен на электроэнергию и мощности,...    читать дальше
22 мая 2026 года 15:37
"Финам" подтверждает рейтинг акций Мосбиржи на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 231 руб. по итогам отчетности за 1К2026, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. Потенциал роста составляет 34,3% с текущих уровней. "В 1К 2026...    читать дальше
22 мая 2026 года 15:36
Рубль днем немного опускается в паре с юанем перед выходными днями
Москва. 22 мая. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль снижается на закрытии позиций перед выходными днями. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
22 мая 2026 года 15:17
"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях РусАла"
"Т-Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "Лонг в акциях "РусАла" с убытком в 9%, сообщается в обзоре брокера. Котировки бумаг компании опустились ниже порогового уровня в 36 рублей, который выступал стоп-лоссом в идее. "Основная причина столь быстрой коррекции в бумаге, по нашему мнению,...    читать дальше
22 мая 2026 года 15:00
"Цифра брокер" обновил состав модельных портфелей с акциями и облигациями РФ
Инвестиционная компания "Цифра брокер" обновила состав своих модельных портфелей с российскими акциями и облигациями, сообщается в материале аналитиков. Так, в консервативном портфеле (подходит инвесторам с низкой склонностью к риску и приносит стабильный дивидендный доход, облигации в портфеле...    читать дальше
22 мая 2026 года 14:33
Котировки золота могут вырасти до $5400-5600/унц. в среднесрочной перспективе - ПСБ
Котировки золота могут вырасти до $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе при условии завершения напряженной ситуации на Ближнем Востоке, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "В последние сессии золото закрепилось ниже отметки $4600 за унцию из-за сохранения рисков по...    читать дальше
22 мая 2026 года 14:05
"Финам" понизил рейтинг акций Hongfa Technology до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 33,57 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С момента публикации нашей идеи на покупку от 9 апреля 2026 года акции выросли в цене на...    читать дальше
1
