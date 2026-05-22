Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Минфин России сообщил, что в конце мая проведет сбор заявок на новый выпуск государственных ценных бумаг РФ, номинированных в китайских юанях. Инвесторам будет предложен выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом со сроком до погашения 10 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 тыс. китайских юаней. Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 28 мая. Техразмещение новых долговых бумаг пройдет 3 июня. Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора. Ориентир ставки купона 10-летних ОФЗ в юанях составляет не выше 8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. "Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам в четверг. Госсекретарь заверил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией и соглашением с Тегераном. Однако, уточнил Рубио, если договориться не удастся, Трамп может прибегнуть и к другим вариантам. Перечислять их госсекретарь отказался. Он добавил, что в Тегеран прибыли посредники от Пакистана для продолжения процесса.

В понедельник Трамп выступил с заявлением, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ распорядился не атаковать Иран, что планировалось во вторник. Но затем Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время на переговоры ограничено.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе, Dow Jones Industrial Average обновил рекорд. Рынок открылся снижением на фоне подъема цен на нефть на сообщении агентства Reuters, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана. Наблюдатели стали опасаться, что такое решение еще больше осложнит перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном, отмечает CNBC. Вслед за этим возобновился рост доходностей американских госбумаг, процентная ставка 30-летних US Treasuries вновь приблизилась к 5,2% годовых.

Однако затем цены на нефть скорректировались вниз, как и доходности казначейских облигаций США. Президент США в четверг заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон в конечном итоге получит контроль над иранскими запасами высокообогащенного урана. "Мы получим их. Они нам не нужны, мы их не хотим. Вероятно, когда получим, мы уничтожим их, но мы не позволим Ирану ими обладать", - сказал Трамп.

Статданные, опубликованные в четверг, показали небольшое изменение числа новых заявок на пособие по безработице в США, которое указывает на стабильность рынка труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. - до 209 тыс., сообщило министерство труда страны. Число новостроек в Штатах в апреле снизилось на 2,8% относительно предыдущего месяца, до 1,465 млн в пересчете на годовые темпы, показали данные министерства торговли.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут. Японский Nikkei 225 к 8:32 МСК увеличился на 2,8% вслед за акциями технологических компаний. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:28 МСК выросло на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются утром в пятницу после снижения по итогам сессии четверга. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск дорожают на 2,26%, до $104,9 за баррель. Накануне этот контракт подешевел на 2,3%, до $102,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,84%, до $98,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 1,9%, до $96,35 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном. При этом Ормузский пролив остается заблокированным, что препятствует поставкам энергоресурсов из стран Персидского залива.

"Устойчивое снижение цен на нефть начнется только тогда, когда фундаментальные показатели нефтяного рынка существенно улучшатся, а это, судя по всему, произойдет не раньше 2027 года", - полагает аналитик Capital Economics Дэвид Оксли. Эксперт Rakuten Securities Сатору Йосида ожидает, что на следующей неделе цена WTI будет оставаться в диапазоне $90-110 за баррель, в котором держится с конца марта.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,971 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,661 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 мая снизился всего на 0,03% и составил 120,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1288,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,2%), "ВЭБ.РФ-001Р-19" (+0,15%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,34%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,33%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Рольф" увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-10 вдвое - с 1 млрд до 2 млрд рублей, а также установило финальный ориентир ставки купона в размере 19,50% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 21 мая. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся, ему соответствует доходность к погашению на уровне 21,34% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 26 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Объем размещения 4-летних облигаций АО "ГТЛК" серии 002P-13 установлен на уровне 35 млрд рублей. Первоначальный ориентир по объему составлял 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 мая. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,25% годовых, финальный ориентир - 15,95% годовых (соответствует доходности к погашению в размере 17,17% годовых). По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов, в результате чего индикативная дюрация составит около 2,6 года. Техразмещение запланировано на 26 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-002P-13 на уровне 15 млрд рублей. Изначально ориентир по объему составлял не менее 9 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 13,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 14,14% годовых. Срок обращения займа - 1 год 8 месяцев (600 дней). По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Сбор заявок на выпуск прошел 21 мая. Техразмещение запланировано на 27 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" 27 мая начнет размещение выпуска облигаций серии БО-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых до погашения. По выпуску установлена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 30-го, 34-го, 38-го и 42-го купонов. Предусмотрена также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.

Владелец торговой сети Williams et Oliver (ООО "Патриот групп") 3 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 23% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 25,59% годовых. Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) установил ставку 18-20-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 13% годовых. Банк в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. С учетом досрочных погашений после наступления ковенанты объем выпуска в обращении составляет 9,98 млрд рублей.

ООО "Роял капитал" допустило дефолт по выплате 13-го купона облигаций серии БО-02. Размер неисполненных обязательств - 3,8 млн рублей. Причина - "отсутствие денежных средств, которое вызвано задержкой их поступления от контрагентов, а также ограничение по распоряжению денежными средствами в связи с наличием в картотеке банка на счетах эмитента инкассовых поручений налогового органа". В среду, 20 мая, компания допустила дефолт по выплате 8-го купона бондов серии БО-03 на сумму 2,4 млн рублей. Выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей с call-опционом через 2 года компания разместила в мае 2025 года. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 31% годовых до погашения. Выпуск 3-летних бондов серии БО-03 объемом 100 млн рублей был размещен в сентябре 2025 года, ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 29% годовых до погашения.