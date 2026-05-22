Курс рубля может уйти в середину зоны 10-10,5 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину диапазона 10-10,5 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Тенденция к укреплению рубля может сохраниться, говорится в комментарии эксперта. Основным фактором продолжает выступать смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты, который в ближайшие сессии способен усугубиться дополнительными продажами со стороны экспортеров на фоне подготовки к налоговым выплатам, отмечает он.

"В сложившейся ситуации в рамках торгов пятницы юань может сместиться в середину нашего целевого диапазона 10-10,5 рублей. При этом на следующей неделе видим риски дальнейшего снижения китайской валюты и тестирования нижней границы данного коридора", - пишет Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.