Индекс Мосбиржи будет консолидироваться в пятницу - "Цифра брокер"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи достигнутых уровней на торгах в пятницу, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию четверга в плюсе, констатируют эксперты. Индекс Мосбиржи вырос на 0,91%, до 2664,29 пункта, а долларовый РТС прибавил 1,14%, закрывшись на отметке 1185,63 пункта.

"Мы ожидаем консолидации индекса Мосбиржи на торгах в пятницу вблизи достигнутых уровней. Рынок продолжит следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть. Также участники рынка будут оценивать квартальные отчетности "МТС" и "Интер РАО", - пишут аналитики в комментарии.

