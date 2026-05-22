Дивдоходность акций Циана за 2026г может составить 16% - "ВТБ Мои инвестиции"

Дивидендная доходность акций МКПАО "Циан" по итогам текущего года может составить 16%, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года.

Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", а показатели скорр. EBITDA и рентабельности оказались выше ожиданий - аналитики прогнозировали скорр. EBITDA в 1,1 млрд руб., а рентабельность на уровне 28,3%, отмечается в материале брокера.

Компания подтвердила прогнозы, данные на 2026 год ранее: ускорение роста выручки до 17-22%, рост рентабельности скорректированной EBITDA на уровне не менее 30% за счет фокуса на прибыльном росте и операционной эффективности.

Кроме того, "Циан" сообщил, что планирует выплатить еще один дивиденд, о размере и сроках которого будет объявлено позже. "Полагаем, что это будет дивиденд за второй и третий кварталы 2026 года, его размер может составлять 25 рублей на акцию (доходность - 4%)", - указывают аналитики.

"Мы также ждем еще и третий дивиденд, за 4К26, который может быть выплачен в начале 2027 года, также в размере 25 руб. за акцию. Итого мы прогнозируем суммарную дивдоходность за 2026 год в размере 16% - это одна из самых высоких доходностей на рынке акций РФ", - говорится в обзоре экспертов.

"У нас позитивный взгляд на акции компании. Наша цель на двенадцать месяцев - 1006 рублей", - пишут аналитики брокера.

