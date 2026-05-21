Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за нефтью, индекс МосБиржи превысил 2660п и отыграл потери предыдущего дня

Москва. 21 мая. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне отскочившей вверх нефти (июльский фьючерс на нефть Brent поднялся к $107 за баррель) из-за сомнений в скором достижении мирного соглашения между США и Ираном. Индекс МосБиржи превысил 2660 пунктов, отыграв потери предыдущего дня, хотя утром индикатор опускался к 2610 пунктам на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции и новостей о негативном решении менеджмента "Газпрома" (MOEX: GAZP) по годовым дивидендам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2664,29 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1185,63 пункта (+1,1%). Лидировали в росте акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (+3,4%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,4%), "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (+3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 мая, составил 70,7902 руб. (-16,07 копейки).

Интернет-холдинг VK по итогам I квартала получил выручку в 37,6 млрд рублей, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA выросла на 27% и составила 6,4 млрд рублей. Рентабельность показателя увеличилась на 3 п.п. - до 17%. Чистый долг VK на конец апреля снизился на 25% - до 62 млрд рублей по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,6.

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +2,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

"Московская биржа" по итогам первого квартала 2026 года получила 17,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (13 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 16,4 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Газпрома" (-0,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,1%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Компания в последние годы не выплачивает дивиденды акционерам. В апреле "Газпром" опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за 2025 год. Аналитики были едины во мнении, что ожидать выплаты дивидендов компании за 2025 год не стоит.

Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 4,6 рубля на акцию, говорится в сообщении группы. Группа в первом квартале 2026 года увеличила операционную прибыль (без учета эффектов инвестиции в "Яндекс") по МСФО на 40% - до 46,5 млрд рублей. "Т-Технологии", согласно действующей дивидендной политике, стремятся распределять до 30% чистой прибыли по МСФО за год.

Ранее сообщалось, что акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в размере 4,5 рубля на акцию (всего группа направит на эти цели 12 млрд рублей). Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 41,4% холдинга.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, цены потребителей на неделе с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) снизились на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля. Исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Также Росстат сообщил в среду, что цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после повышения на 2,0% в марте и на 0,5% в феврале. Динамика цен производителей в апреле значительно превысила ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики прогнозировали рост на 0,1%. В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в апреле подскочили на 32,0% месяц к месяцу (в марте - рост на 4,7%). В сфере добычи нефти и природного газа они выросли на 56% (месяцем ранее - плюс 7,5%).

ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 трлн рублей.

ЦБ повысил прогноз по чистой процентной марже на 0,1 п.п., до 4,4-4,6%, с учетом высокого фактического уровня этого показателя. В первом квартале сказался временный эффект от опережающего снижения ставок по депозитам, что характерно для цикла смягчения денежно-кредитной политики. Однако по мере "догоняющей" переоценки активов регулятор ожидает, что маржа в 2026 году будет ближе к историческому значению (около 4,5%). В целом за первый квартал 2026 года российские банки заработали 1,23 трлн рублей чистой прибыли (рост на 66% г/г).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций в четверг вырос, поддержку оказали бумаги нефтегазовых компаний. Нефтяные цены остаются на повышенном уровне на фоне трудностей в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке. Ситуация приближается к рисковому и оптимистичному с точки зрения нефтяных цен сценарию.

Рубль сохраняет сильные позиции на фоне высоких цен на нефть и налогового периода. Пока сильный рубль сдерживает интерес к рынку акций, однако фактором апсайда для акций может стать вероятное снижение ставки ЦБ на ближайшем заседании в июне. В России второй раз за три недели наблюдается дефляция, что является фактором в пользу снижения ставки. Накануне стало известно, что "Газпром" не планирует выплачивать дивиденды за 2025 год, а о четких строках реализации проекта "Сила Сибири 2" по итогам встреч на высшем уровне в Китае не сообщалось, отметил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций вышел в плюс по индексам во главе с нефтяными акциями, что обеспечивалось "бычьим" импульсом в ценах на "черное золото", а также ожиданиями увеличения поставок сырья в Китай.

Инвесторы на нефтяном рынке также отыгрывали сообщения СМИ о намерении Ирана оставить на своей территории уран, что противоречит одному из основных пунктов мирного соглашения, который был предложен США. Впоследствии, впрочем, новости были опровергнуты, а высокая геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке сохраняется, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг в условиях противоречивых геополитических сигналов преобладала осторожность. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии вышли в более уверенный плюс, при этом спрос на акции энергетических и транспортных компаний поддерживался высокими ценами на сырье и надеждами на увеличение объемов поставок нефти в Китай, о чем говорилось на саммите лидеров РФ и КНР на этой неделе, заключила Кожухова.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, на рынке акций в четверг возросла волатильность: начав день со снижения к 2610 пунктам, индекс МосБиржи развернулся и отскочил выше 2660 пунктов. Помогли растущие цены на нефть и попытки отскока валют. Рынок переварил отсутствие конкретики по проекту "Сила Сибири 2" по итогам официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

Пришла позитивная статистика по инфляции за апрель, что вселяет надежды на продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ в июне. На мировых рынках настроения остаются осторожными. Предварительные апрельские индексы PMI для промышленности и сектора услуг еврозоны и США в целом вышли в рамках ожиданий. В пятницу выхода важной статистики не ожидается. На российском рынке "МТС" и "Интер РАО" представят отчетности по МСФО за I квартал, советы директоров "Совкомфлота", "Инарктики" (MOEX: AQUA), "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) и ряда других компаний примут решения по дивидендам. Приближение выходных может сдерживать покупательскую активность в конце недели, колебания индекса МосБиржи ожидаются в пределах 2600-2700 пунктов, считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что на фоне противоречивой геополитики рынку акций помогли вырасти подорожавшая нефть, крепкий рубль и сильные финансовые результаты крупных компаний.

Из США и Ирана поступают противоречивые заявления относительно возможности переговоров и заключения "сделки", включающей, в том числе, отказ ближневосточной страны от прав на обогащенный уран. Тем временем в Международном энергетическом агентстве заявили, что если до лета конфликт США, Израиля и Ирана не разрешится, то нефтяной рынок может начать лихорадить, так как спрос на топливо летом высокий, а предложение будет по-прежнему ограниченным.

Акции МКБ (6,33 рубля) выросли без новостей. Рост бумаг банка, скорее всего, объясняется стратегией отдельных инвесторов, которые в ожидании внеочередного собрания акционеров 25 мая наращивают позиции по акциям с целью дальнейшего их предъявления эмитенту к выкупу. Цена выкупа зафиксирована на уровне 10,35 руб. за акцию, что обеспечивает держателю акции премию в 64% относительно текущих рыночных котировок, отметила аналитик.

"Ожидаем, что завтра индекс МосБиржи может показать движение в коридоре 2650-2750 пунктов", - заключила Мильчакова.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что данные Росстата говорят об эффективности монетарной политики Банка России. Однако для акций экспортеров дефляционные процессы и крепкий рубль пока остаются сдерживающими факторами.

Решение по отказу от дивидендов "Газпрома" не стало сюрпризом для рынка, учитывая долг концерна в размере 6,7 трлн руб. и отрицательный свободный денежный поток. Приоритетом для "Газпрома" останется долговая устойчивость, а не поощрение акционеров. Дополнительное давление на бумаги компании оказало отсутствие четких сроков по строительству "Силы Сибири 2". В итоге в краткосрочной перспективе акции "Газпрома" останутся под давлением продаж, считают эксперты.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, австралийский индекс ASX - на 1,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 8,4%, китайский Shanghai Composite упал на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, CAC 40, DAX просели на 0,5%), проседают США (индексы акций к 19:00 мск просели на 0,2-0,4%).

Экспорт Японии в апреле увеличился на 14,8% относительно того же месяца прошлого года и превысил 10,507 трлн иен ($66 млрд), сообщило министерство финансов страны. Повышение было зафиксировано по итогам восьмого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали роста на 9,3%, сообщает Trading Economics. В марте, согласно пересмотренным данным, экспорт вырос на 11,5%. Импорт Японии в апреле вырос на 9,7% и составил 10,205 трлн иен. Эксперты прогнозировали подъем на 8,3% после повышения на 10,9% в марте.

Внешнеторговый профицит Японии в апреле составил 301,9 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 149,5 млрд иен в том же месяце годом ранее. В марте этого года положительное сальдо, по уточненным данным, составляло 643 млрд иен.

На нефтяном рынке в четверг цены растут, отыгрывая потери.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $106,88 за баррель (+1,8% и -5,6% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $100,53 за баррель (+2,3% и -5,7% накануне).

Ранее нефть упала (в четверг цена Brent локально опускалась ниже $104 за баррель) на заявлениях президента США Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".

США передали через Пакистан свой ответ на полученные ранее обновленные иранские предложения, сообщило агентство "Тасним" со ссылкой на осведомленный источник. Тегеран рассматривает текст.

Тем временем агентство Reuters написало со ссылкой на источники, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана. Аналитики опасаются, что это может стать негативным фактором для перспектив мирных переговоров.

Между тем глава МЭА Фатих Бироль заявил, что если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится, то в июле-августе, с началом туристического сезона, "рынки войдут в "красную зону". "Единственным и самым важным решением является полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива", - сказал он в ходе заседания Chatham House.

Ранее на этой неделе Бироль предупреждал, что коммерческие запасы нефти в мире быстро истощаются из-за блокировки ключевого для поставок энергоресурсов пролива, и что их осталось всего на несколько недель.

Как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 2,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+15,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,9%).

Выручка ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,2%), одного из основных производителей мясной продукции в РФ, в первом квартале этого года составила 65,9 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA составила 10,5 млрд рублей (на 27,1% больше), скорректированная чистая прибыль - 2,2 млрд рублей. В первом квартале 2025 года этот показатель был отрицательным - 131 млн рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA повысилась до 16% с 12,7% годом ранее.

Снизились акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (-8,7%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-5,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4% и -3,9% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,1%).

Совет директоров ПАО "Вуш Холдинг" (MOEX: WUSH) (-0,9%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года в связи с полученным убытком за отчетный год, сообщила компания на ленте раскрытия. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос, запланировано на 24 июня.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,716 млрд рублей (из них 6,21 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,744 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,951 млрд рублей на акции ВТБ).