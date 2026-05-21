Мнения аналитиков
Рубль в четверг немного подрос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году
Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущий прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП РФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%. По оценкам ЕК, в 2024 году российская...
 
ЦБ просят включить допинформацию в список раскрываемых эмитентами сведений
Банк России попросили включить информацию, необходимую для корректной оценки кредитного риска эмитента облигаций, в перечень сведений, подлежащих обязательному раскрытию. Письмо об этом на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина направил Юрий...
 
Обратный эффект биометрии: число нелегальных кредиторов выросло на треть
Обязательная биометрия для МФО, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту: число нелегальных кредиторов начало резко расти, пишут "Известия". С марта этого года все микрофинансовые компании (МФК) обязаны использовать Единую...
 
21 мая 2026 года 19:28

Рубль в четверг немного подрос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 21 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль подрос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,435 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 22 мая на 16,07 копейки, до 70,7902 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,29 рубля, до 83,2746 руб./EUR1.

"На биржевых торгах в четверг происходили незначительные колебания. Валютная пара юань/рубль весь день торговалась вокруг 10,4 руб./юань и к ближе к закрытию оставалась около этого уровня. На следующей неделе (28 мая) уплата налогов в бюджет. Возможно, предложение валюты со стороны экспортеров увеличится, но также произойдет погашение двух выпусков замещающих еврооблигаций (государственных и "Норникеля" (MOEX: GMKN)) суммарным объемом порядка $3,5 млрд. Расчеты по этим выпускам эмитенты произведут в рублях. В отсутствие новой эмиссии альтернативой для конвертации полученных рублей в валютную позицию остается покупка валюты на споте или на срочном рынке, поэтому спрос на нее со стороны финансовых организаций может вырасти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в РФ - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02%, сообщалось в публикации ведомства в среду вечером. В предыдущий раз цены снизились также на 0,02% за неделю с 28 апреля по 4 мая. С начала месяца рост цен к 18 мая составил 0,04%, с начала года - 3,15%.

Из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и затормозила до 5,36% с 5,47% на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Нефть эталонных марок вечером в четверг по-прежнему торгуется со значительным повышением, восстанавливая понесенные накануне потери.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 1,65%, до $106,75 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2,21%, до $100,42 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 5,6%, WTI - на 5,7% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".

Как показали опубликованные в среду данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 2,9 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 21 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 2 базисных пункта - до 14,23% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг снизились на 1 базисный пункт и составили 14,34%, 14,97% и 15,85% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 мая 2026 года 09:21
Дивдоходность акций Циана за 2026г может составить 16% - "ВТБ Мои инвестиции"
Дивидендная доходность акций МКПАО "Циан" по итогам текущего года может составить 16%, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", а показатели скорр. EBITDA и...    читать дальше
21 мая 2026 года 19:54
Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за нефтью, индекс МосБиржи превысил 2660п и отыграл потери предыдущего дня
Москва. 21 мая. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне отскочившей вверх нефти (июльский фьючерс на нефть Brent поднялся к $107 за баррель) из-за сомнений в скором достижении мирного соглашения между США и Ираном. Индекс МосБиржи превысил 2660 пунктов, отыграв потери предыдущего дня, хотя утром индикатор опускался к 2610 пунктам на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции и новостей о негативном решении менеджмента "Газпрома" (MOEX: GAZP) по годовым дивидендам.    читать дальше
21 мая 2026 года 18:58
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Московской биржи
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной ценой 245 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Мы расцениваем представленные результаты за 1К26 по МСФО как неплохие, - пишет эксперт. - Комиссионные...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:07
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВК
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "ВК" с учетом хороших финрезультатов за I квартал 2026 года, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "МКПАО "ВК" 21 мая опубликовало сильные финансовые и операционные...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:34
Совкомбанк начинает анализ ДОМ.РФ с рекомендацией "покупать" для его акций
Совкомбанк начинает анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в материале эксперта банка Вячеслава Бердникова. "Мы оцениваем акции компании как топ-пик в финансовом секторе из-за комбинации улучшения эффективности и существенных возможностей для роста благодаря запасу по...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:04
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка с целевой ценой 1800 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Результаты МТС-Банка по МСФО за I квартал 2026 года выглядят лучше ожиданий по прибыли и процентным доходам - банк смог восстановить...    читать дальше
21 мая 2026 года 16:32
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты ВК за 1К26
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты МКПАО "ВК" за 1К26 ПО МСФО и подтверждает целевую цену на уровне 377 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания "ВК" представила сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года,...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:59
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне CNY 33,66, что соответствует потенциалу роста на 27,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. Данные бумаги заметно снизились в цене за последние месяцы и,...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:33
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Московской биржи на уровне 190 руб
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" и прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 190 руб. за бумагу, позитивно оценивая отчет по МСФО за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков. Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:23
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 21 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль растет на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
21 мая 2026 года 15:00
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций Циана
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Циан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К26: выручка, EBITDA и чистая прибыль были в рамках ожиданий аналитиков Совкомбанка. Они...    читать дальше
21 мая 2026 года 14:28
"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $517,4
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $517,4 до $522 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рекомендация сохранена на уровне...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:52
Котировки акций Т-Технологий сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"
Котировки акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная цена 562 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты эмитента за 1К26 по МСФО все еще выглядят уверенно, констатируют эксперты. Компания...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:23
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи и Циана
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" и МКПАО "Циан", сообщается в материале экспертов. Финансовые результаты "Циана" за 1К26 в основном соответствуют ожиданиям по выручке и значительно превосходят их по скорректированному показателю EBITDA,...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:01
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Магнита до 2643 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 2643 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует...    читать дальше
