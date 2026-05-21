Рубль в четверг немного подрос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 21 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль подрос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,435 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 22 мая на 16,07 копейки, до 70,7902 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,29 рубля, до 83,2746 руб./EUR1.

"На биржевых торгах в четверг происходили незначительные колебания. Валютная пара юань/рубль весь день торговалась вокруг 10,4 руб./юань и к ближе к закрытию оставалась около этого уровня. На следующей неделе (28 мая) уплата налогов в бюджет. Возможно, предложение валюты со стороны экспортеров увеличится, но также произойдет погашение двух выпусков замещающих еврооблигаций (государственных и "Норникеля" (MOEX: GMKN)) суммарным объемом порядка $3,5 млрд. Расчеты по этим выпускам эмитенты произведут в рублях. В отсутствие новой эмиссии альтернативой для конвертации полученных рублей в валютную позицию остается покупка валюты на споте или на срочном рынке, поэтому спрос на нее со стороны финансовых организаций может вырасти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в РФ - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02%, сообщалось в публикации ведомства в среду вечером. В предыдущий раз цены снизились также на 0,02% за неделю с 28 апреля по 4 мая. С начала месяца рост цен к 18 мая составил 0,04%, с начала года - 3,15%.

Из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и затормозила до 5,36% с 5,47% на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Нефть эталонных марок вечером в четверг по-прежнему торгуется со значительным повышением, восстанавливая понесенные накануне потери.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 1,65%, до $106,75 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2,21%, до $100,42 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 5,6%, WTI - на 5,7% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".

Как показали опубликованные в среду данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 2,9 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 21 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 2 базисных пункта - до 14,23% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг снизились на 1 базисный пункт и составили 14,34%, 14,97% и 15,85% годовых соответственно.