ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной ценой 245 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова.

"Мы расцениваем представленные результаты за 1К26 по МСФО как неплохие, - пишет эксперт. - Комиссионные доходы "Мосбиржи" вполне ожидаемо, учитывая макроэкономические реалии и меньшее количество рабочих дней, оказались под давлением. А вот динамика чистого процентного дохода, благодаря существенному росту инвестпортфеля, оказалась несколько более сильной, чем мы ожидали, что и позволило показать рост совокупных операционных доходов".

В результате, в сочетании с заметным сокращением операционных расходов (общий эффект: -3,1 млрд руб. за квартал), компания смогла показать хороший прирост EBITDA и чистой прибыли, подчеркивает Локтюхов.

Несмотря на то, что основной вклад в сжатие операционных расходов в отчетном квартале внесло снижение трат на персонал и рекламу, скорее, всего, временное, стратег банка считает прогноз по чистой прибыли компании по итогам 2026 года (63,6 млрд руб.) и дивидендам (~21 руб.) достижимым.

"По-прежнему характеризуем инвесткейс компании как добротную историю плавного среднесрочного роста бизнеса и дивидендных выплат, - указывает эксперт ПСБ. - Рекомендацию "покупать" с оценкой справедливой стоимости акций Московской биржи на горизонте 12 месяцев на уровне 245 руб. сохраняем. Напоминаем, что по итогам 2025 года компания намерена выплатить 19,57 руб. на акцию, дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на их получение, - 9 июля".

