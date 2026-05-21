Мнения аналитиков
Мнения аналитиков  /  Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВК
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году
Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущий прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП РФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%. По оценкам ЕК, в 2024 году российская...
 
Темп роста числа банкротств россиян в 1-м квартале замедлился
Темп прироста числа банкротств граждан в России в 1-м квартале 2026 года замедлился, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), представленные на конференции "Банкротства физических лиц....
 
ФНС стала жестче взыскивать долги с бизнеса
ФНС начала жестче взыскивать долги с бизнеса. Если компания задолжала налоговой, ФНС может после проверки принять обеспечительные меры - заморозить часть ее активов и ограничить операции по счетам. Обычно это происходит, если инспекция опасается,...
 
21 мая 2026 года 18:07

Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВК

Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "ВК" с учетом хороших финрезультатов за I квартал 2026 года, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"МКПАО "ВК" 21 мая опубликовало сильные финансовые и операционные результаты за 1 квартал 2026 года, - пишет эксперт. - Мы ожидаем, что будущие драйверы роста выручки и EBITDA эмитента в 2026 году в основном будут связаны с динамикой роста доходов VK Tech, а также - образовательного сегмента и экосистемы, но, кроме этого, в текущем году возможны первые результаты по монетизации мессенджера "Макс".

Ожидаемый рост выручки эмитента по итогам 2026 года составляет 6%, до 170 млрд руб., а показателя скорректированной EBITDA, в соответствии с обновленным прогнозом эмитента, - на 6%, до 24 млрд руб.

Прогнозная цена на горизонте года - 345 руб. за акцию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 мая 2026 года 19:28
Рубль в четверг немного подрос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 21 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль подрос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
21 мая 2026 года 18:58
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Московской биржи
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной ценой 245 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Мы расцениваем представленные результаты за 1К26 по МСФО как неплохие, - пишет эксперт. - Комиссионные...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:34
Совкомбанк начинает анализ ДОМ.РФ с рекомендацией "покупать" для его акций
Совкомбанк начинает анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в материале эксперта банка Вячеслава Бердникова. "Мы оцениваем акции компании как топ-пик в финансовом секторе из-за комбинации улучшения эффективности и существенных возможностей для роста благодаря запасу по...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:04
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка с целевой ценой 1800 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Результаты МТС-Банка по МСФО за I квартал 2026 года выглядят лучше ожиданий по прибыли и процентным доходам - банк смог восстановить...    читать дальше
21 мая 2026 года 16:32
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты ВК за 1К26
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты МКПАО "ВК" за 1К26 ПО МСФО и подтверждает целевую цену на уровне 377 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания "ВК" представила сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года,...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:59
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне CNY 33,66, что соответствует потенциалу роста на 27,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. Данные бумаги заметно снизились в цене за последние месяцы и,...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:33
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Московской биржи на уровне 190 руб
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" и прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 190 руб. за бумагу, позитивно оценивая отчет по МСФО за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков. Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:23
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 21 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль растет на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
21 мая 2026 года 15:00
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций Циана
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Циан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К26: выручка, EBITDA и чистая прибыль были в рамках ожиданий аналитиков Совкомбанка. Они...    читать дальше
21 мая 2026 года 14:28
"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $517,4
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $517,4 до $522 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рекомендация сохранена на уровне...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:52
Котировки акций Т-Технологий сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"
Котировки акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная цена 562 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты эмитента за 1К26 по МСФО все еще выглядят уверенно, констатируют эксперты. Компания...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:23
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи и Циана
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" и МКПАО "Циан", сообщается в материале экспертов. Финансовые результаты "Циана" за 1К26 в основном соответствуют ожиданиям по выручке и значительно превосходят их по скорректированному показателю EBITDA,...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:01
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Магнита до 2643 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 2643 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует...    читать дальше
21 мая 2026 года 12:34
"Финам" понизил рейтинг акций Micron Technology до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Micron Technology с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $557,7 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за последний месяц выросли в цене на 56% на фоне новостей о...    читать дальше
21 мая 2026 года 12:03
Цена акций Озона сохраняет потенциал роста на горизонте года - "Цифра брокер"
Котировки акций МКПАО "Озон" сохраняют потенциал роста на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Акционеры эмитента утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 руб. на бумагу, дата закрытия реестра - 26 мая 2026 года. "Хотя дивидендная доходность...    читать дальше
