Совкомбанк начинает анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в материале эксперта банка Вячеслава Бердникова.

"Мы оцениваем акции компании как топ-пик в финансовом секторе из-за комбинации улучшения эффективности и существенных возможностей для роста благодаря запасу по регуляторным нормативам и позитивной рыночной конъюнктуре, - отмечает аналитик. - Акции торгуются с премией к медианному уровню P/B26П при этом с дисконтом к медиане P/E26П при более высоком ROE и потенциале роста, что представляет возможность для инвестора".

Бердников ожидает, что рост кредитного портфеля и улучшение эффективности приведет к росту прибыли ДОМ.РФ на 30% в 2026 году и на 17% в 2027 году.

Эксперт выделяет ряд факторов инвестиционной привлекательности:

- Уникальный регуляторный статус, позиционирование и экспертиза дают возможность развивать некапиталоемкие бизнесы, которые, в свою очередь, увеличивают рентабельность капитала.

- Фокус на низкорискованном кредитовании с залогом.

- Возможности для роста быстрее рынка.

- Широкий доступ ко всем участникам сферы жилищного строительства.

Рисками, на взгляд аналитика, выступают:

- Привязка компенсации менеджмента к доходности акций.

- Замедление жилищного рынка и рост кредитного риска застройщиков.

- Ипотечный кредитный риск.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.