"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка с целевой ценой 1800 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Результаты МТС-Банка по МСФО за I квартал 2026 года выглядят лучше ожиданий по прибыли и процентным доходам - банк смог восстановить чистую процентную маржу и существенно нарастить чистую прибыль на фоне сильной базы процентного бизнеса, - пишут эксперты. - Однако рентабельность капитала все еще остается сравнительно низкой, а рост операционных расходов, резервов и стоимости риска продолжает оказывать давление на эффективность бизнеса".

Аналитики подчеркивают, что инвестиционный кейс банка во многом остается связан с крупным портфелем ОФЗ: в случае дальнейшего снижения ставок это может позитивно сказаться как на переоценке облигаций, так и на стоимости фондирования. При этом банк подтвердил приверженность действующей дивидендной политике и отметил отсутствие планов по привлечению дополнительного капитала в 2026 году.

