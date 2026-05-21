Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 21 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль растет на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,4105 руб., что на 4,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск снизился на 31 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,05 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 51 копейку, до 82,47 руб./EUR1.

Рубль может вновь уйти в нижнюю половину диапазона 10-10,5 руб. за юань, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"Кроме уже сформированного навеса предложения, вызванного поступлением выручки от продажи нефти по высоким ценам и слабым спросом на валюту как со стороны бизнеса, так и населения, поддержку рублю будет оказывать дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, - пишет Зварич. - В сложившейся ситуации видим возможности возобновления снижения курса пары юань/рубль и ее перехода в нижнюю половину диапазона 10-10,5 руб. за юань".

Национальная валюта может показать укрепление по отношению к доллару и юаню вплоть до начала июня текущего года, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

"Пара доллар/рубль прокалывала отметку 70 руб./$1, от которой состоялся мощный разворот вверх. Пока это лишь отскок на нисходящем тренде основных валютных пар. Впереди у нас налоговый период, который вполне может заставить экспортеров усилить продажу валютной выручки, - пишет эксперт в комментарии. - Считаем, что спекулятивно покупать доллар и юань еще рано, они могут продолжить ослабление до начала июня. А вот делать ступенчатые покупки валютных инструментов можно начинать".

Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в РФ - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02%. В предыдущий раз цены снизились также на 0,02% за неделю с 28 апреля по 4 мая. С начала месяца рост цен к 18 мая составил 0,04%, с начала года - 3,15%.

Исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и затормозила до 5,36% с 5,47% на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Подъем цен на нефть эталонных марок усилился днем в четверг, котировки восстанавливаются после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 1,77%, до $106,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2,31%, до $100,54 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 5,6%, WTI - на 5,7% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".