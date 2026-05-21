Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году
Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущий прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП РФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%. По оценкам ЕК, в 2024 году российская...
 
ЦБ просят включить допинформацию в список раскрываемых эмитентами сведений
Банк России попросили включить информацию, необходимую для корректной оценки кредитного риска эмитента облигаций, в перечень сведений, подлежащих обязательному раскрытию. Письмо об этом на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина направил Юрий...
 
Обратный эффект биометрии: число нелегальных кредиторов выросло на треть
Обязательная биометрия для МФО, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту: число нелегальных кредиторов начало резко расти, пишут "Известия". С марта этого года все микрофинансовые компании (МФК) обязаны использовать Единую...
 
21 мая 2026 года 15:23

Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 21 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль растет на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,4105 руб., что на 4,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск снизился на 31 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,05 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 51 копейку, до 82,47 руб./EUR1.

Рубль может вновь уйти в нижнюю половину диапазона 10-10,5 руб. за юань, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"Кроме уже сформированного навеса предложения, вызванного поступлением выручки от продажи нефти по высоким ценам и слабым спросом на валюту как со стороны бизнеса, так и населения, поддержку рублю будет оказывать дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, - пишет Зварич. - В сложившейся ситуации видим возможности возобновления снижения курса пары юань/рубль и ее перехода в нижнюю половину диапазона 10-10,5 руб. за юань".

Национальная валюта может показать укрепление по отношению к доллару и юаню вплоть до начала июня текущего года, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

"Пара доллар/рубль прокалывала отметку 70 руб./$1, от которой состоялся мощный разворот вверх. Пока это лишь отскок на нисходящем тренде основных валютных пар. Впереди у нас налоговый период, который вполне может заставить экспортеров усилить продажу валютной выручки, - пишет эксперт в комментарии. - Считаем, что спекулятивно покупать доллар и юань еще рано, они могут продолжить ослабление до начала июня. А вот делать ступенчатые покупки валютных инструментов можно начинать".

Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в РФ - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02%. В предыдущий раз цены снизились также на 0,02% за неделю с 28 апреля по 4 мая. С начала месяца рост цен к 18 мая составил 0,04%, с начала года - 3,15%.

Исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и затормозила до 5,36% с 5,47% на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Подъем цен на нефть эталонных марок усилился днем в четверг, котировки восстанавливаются после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 1,77%, до $106,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2,31%, до $100,54 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 5,6%, WTI - на 5,7% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".


Опубликовано: /Финмаркет/
 


22 мая 2026 года 09:21
Дивдоходность акций Циана за 2026г может составить 16% - "ВТБ Мои инвестиции"
Дивидендная доходность акций МКПАО "Циан" по итогам текущего года может составить 16%, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", а показатели скорр. EBITDA и...    читать дальше
21 мая 2026 года 19:54
Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за нефтью, индекс МосБиржи превысил 2660п и отыграл потери предыдущего дня
Москва. 21 мая. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне отскочившей вверх нефти (июльский фьючерс на нефть Brent поднялся к $107 за баррель) из-за сомнений в скором достижении мирного соглашения между США и Ираном. Индекс МосБиржи превысил 2660 пунктов, отыграв потери предыдущего дня, хотя утром индикатор опускался к 2610 пунктам на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции и новостей о негативном решении менеджмента "Газпрома" (MOEX: GAZP) по годовым дивидендам.    читать дальше
21 мая 2026 года 19:28
Рубль в четверг немного подрос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 21 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль подрос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
21 мая 2026 года 18:58
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Московской биржи
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной ценой 245 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Мы расцениваем представленные результаты за 1К26 по МСФО как неплохие, - пишет эксперт. - Комиссионные...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:07
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВК
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "ВК" с учетом хороших финрезультатов за I квартал 2026 года, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "МКПАО "ВК" 21 мая опубликовало сильные финансовые и операционные...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:34
Совкомбанк начинает анализ ДОМ.РФ с рекомендацией "покупать" для его акций
Совкомбанк начинает анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в материале эксперта банка Вячеслава Бердникова. "Мы оцениваем акции компании как топ-пик в финансовом секторе из-за комбинации улучшения эффективности и существенных возможностей для роста благодаря запасу по...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:04
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка с целевой ценой 1800 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Результаты МТС-Банка по МСФО за I квартал 2026 года выглядят лучше ожиданий по прибыли и процентным доходам - банк смог восстановить...    читать дальше
21 мая 2026 года 16:32
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты ВК за 1К26
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты МКПАО "ВК" за 1К26 ПО МСФО и подтверждает целевую цену на уровне 377 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания "ВК" представила сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года,...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:59
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне CNY 33,66, что соответствует потенциалу роста на 27,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. Данные бумаги заметно снизились в цене за последние месяцы и,...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:33
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Московской биржи на уровне 190 руб
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" и прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 190 руб. за бумагу, позитивно оценивая отчет по МСФО за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков. Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:00
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций Циана
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Циан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К26: выручка, EBITDA и чистая прибыль были в рамках ожиданий аналитиков Совкомбанка. Они...    читать дальше
21 мая 2026 года 14:28
"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $517,4
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $517,4 до $522 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рекомендация сохранена на уровне...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:52
Котировки акций Т-Технологий сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"
Котировки акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная цена 562 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты эмитента за 1К26 по МСФО все еще выглядят уверенно, констатируют эксперты. Компания...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:23
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи и Циана
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" и МКПАО "Циан", сообщается в материале экспертов. Финансовые результаты "Циана" за 1К26 в основном соответствуют ожиданиям по выручке и значительно превосходят их по скорректированному показателю EBITDA,...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:01
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Магнита до 2643 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 2643 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует...    читать дальше
