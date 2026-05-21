Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций Циана

Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Циан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К26: выручка, EBITDA и чистая прибыль были в рамках ожиданий аналитиков Совкомбанка.

Они обращают внимание на рост EBITDA в 1К26 на 100% и чистой прибыли на 55% по сравнению с -7% и -4% у "Хэдхантера" соответственно. По году стратеги ожидают роста показателей на 50% и 27% по сравнению с 1% и 2% у "Хэдхантера".

"Несмотря на рост EBITDA ухудшение денежного притока от OWC, более высокие налоговые выплаты и меньшие процентные доходы привели к снижению FCF на 26% г/г. Смотрим на это негативно", - отмечают Трошин и Легостаев.

Эксперты не ожидают значительного ускорения выручки в 2К26 на фоне отсутствия значимого улучшения ситуации в экономике, судя по первым двум месяцам 2К26 (апрель-май). Это ставит годовой прогноз по росту выручки на 20% под риск пересмотра в меньшую сторону.

В итоге аналитики указывают, что потенциал роста котировок акций эмитента за последние 2 месяца сократился. В связи с этим они закрывают тактическую идею на покупку акций "Циана", однако сохраняют положительный взгляд на компанию и долгосрочную рекомендацию "покупать".

