21 мая 2026 года 15:00
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций Циана
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Циан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К26: выручка, EBITDA и чистая прибыль были в рамках ожиданий аналитиков Совкомбанка. Они обращают внимание на рост EBITDA в 1К26 на 100% и чистой прибыли на 55% по сравнению с -7% и -4% у "Хэдхантера" соответственно. По году стратеги ожидают роста показателей на 50% и 27% по сравнению с 1% и 2% у "Хэдхантера". "Несмотря на рост EBITDA ухудшение денежного притока от OWC, более высокие налоговые выплаты и меньшие процентные доходы привели к снижению FCF на 26% г/г. Смотрим на это негативно", - отмечают Трошин и Легостаев. Эксперты не ожидают значительного ускорения выручки в 2К26 на фоне отсутствия значимого улучшения ситуации в экономике, судя по первым двум месяцам 2К26 (апрель-май). Это ставит годовой прогноз по росту выручки на 20% под риск пересмотра в меньшую сторону. В итоге аналитики указывают, что потенциал роста котировок акций эмитента за последние 2 месяца сократился. В связи с этим они закрывают тактическую идею на покупку акций "Циана", однако сохраняют положительный взгляд на компанию и долгосрочную рекомендацию "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
