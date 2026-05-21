"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $517,4

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $517,4 до $522 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Акции биотехнологической компании Vertex Pharmaceuticals после фазы роста, имевшей место со второй половины 2025 года до марта 2026 года, претерпели коррекционную просадку и выглядят привлекательно на текущих уровнях, особенно с учетом того, что компания довольно удачно отчиталась за I квартал, оставила в силе прогнозы на 2026 год и дала информативный апдейт по экспериментальной линейке, позволяющий надеяться на немалое количество позитивных новостей по части R&D в текущем году", - отмечает эксперт.

На взгляд Саидовой, на данном этапе компания недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 20,3% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA NTM.

К рискам для компании аналитик относит потенциальные ужесточительные меры со стороны правительства США в отношении цен наиболее дорогостоящих лекарств и потенциальное влияние тарифов.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза и наследственных болезней крови.

