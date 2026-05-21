Котировки акций Т-Технологий сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"

Котировки акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная цена 562 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Результаты эмитента за 1К26 по МСФО все еще выглядят уверенно, констатируют эксперты.

Компания сохраняет высокие темпы роста ключевых финансовых показателей - операционная чистая прибыль увеличилась на 40%, а рентабельность капитала продолжила расти. Однако темпы роста расходов настораживают и сдерживают увеличение прибыли, отмечают аналитики в обзоре.

Дополнительным позитивом стало подтверждение прогноза на 2026 год: менеджмент ожидает рост операционной чистой прибыли более чем на 20%, а также увеличение дивидендов на акцию свыше 20% по итогам года.

Совет директоров рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 4,6 рубля на акцию с дивдоходностью около 1,46%.

"Отдельно отметим выкуп 3 млн акций в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента, что эквивалентно 2,2% free-float", - указывают в инвесткомпании.

"На фоне сильных финансовых результатов, роста клиентской базы и сохранения высокой эффективности бизнеса бумаги "Т-Технологий", на наш взгляд, сохраняют потенциал дальнейшего роста. Наш таргет по акциям - 562 рубля ("покупать"), говорится в материале инвесткомпании.

