Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи и Циана

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" и МКПАО "Циан", сообщается в материале экспертов.

Финансовые результаты "Циана" за 1К26 в основном соответствуют ожиданиям по выручке и значительно превосходят их по скорректированному показателю EBITDA, констатирует старший аналитик Константин Белов.

Увеличение продаж было обусловлено повышением монетизации сервиса объявлений, ростом доходов от лидогенерации и рекламы, а также развитием транзакционного бизнеса.

Операционные расходы в годовом сравнении практически не изменились, что предопределило улучшение рентабельности, отмечает Белов.

"По нашему мнению, результаты подтверждают эффективность бизнес-модели "Циана" и ее сильный операционный рычаг, а это позволяет предположить, что компания сможет сохранить высокие показатели в среднесрочной перспективе. В целом мы оцениваем отчетность положительно и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге", - пишет он в обзоре.

Чистая прибыль "Московской биржи" за 1К26 по МСФО составила 17,2 млрд руб., что соответствует росту на 32% г/г и на 21% кв/кв и на 4% выше оценок инвестбанка и консенсус-прогноза, констатирует старший аналитик Ольга Найденова.

Основной причиной превышения ожиданий стало снижение операционных расходов на 2,5% г/г и на 20% кв/кв, внутри которых выделяется сравнительно небольшое увеличение расходов на рекламу и маркетинг (+5%), а также восстановление резерва в рамках программы долгосрочной мотивации, отмечает она.

Позитивный сюрприз, обращает внимание Найденова, преподнесли и процентные доходы, подросшие на 18% кв/кв и оказавшиеся лучше ожиданий с учетом динамики ставок.

"Комиссионные доходы повысились на 16,3% (довольно значительно, на наш взгляд), но были на 3% хуже прогнозов из-за результатов денежного рынка и комиссий маркетплейса. В целом считаем результаты позитивными и подтверждаем рейтинг "покупать", - пишет аналитик инвестбанка.

