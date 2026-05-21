Мнения аналитиков
Фондовые индексы США выросли более чем на 1%
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году
Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущий прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП РФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%. По оценкам ЕК, в 2024 году российская...
 
Темп роста числа банкротств россиян в 1-м квартале замедлился
Темп прироста числа банкротств граждан в России в 1-м квартале 2026 года замедлился, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), представленные на конференции "Банкротства физических лиц....
 
ФНС стала жестче взыскивать долги с бизнеса
ФНС начала жестче взыскивать долги с бизнеса. Если компания задолжала налоговой, ФНС может после проверки принять обеспечительные меры - заморозить часть ее активов и ограничить операции по счетам. Обычно это происходит, если инспекция опасается,...
 
21 мая 2026 года 09:10

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%

Фондовые индексы США выросли более чем на 1% по итогам торгов в среду. Рынки акций материкового Китая и Гонконга слабо снижаются в четверг, остальная Азия в плюсе. Нефть умеренно дорожает утром четверга, Brent торгуется у $105,6 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Инвесторы ждали отчетности Nvidia Corp. (SPB: NVDA), которая опубликовала результаты после окончания основной торговой сессии. Анализ данных компании позволит инвесторам понять, остается ли спрос на ИИ-инфраструктуру достаточно сильным, чтобы поддерживать высокие цены на акции в технологическом секторе.

Ситуация была "несколько необычной, потому что можно было бы ожидать, что рынок будет довольно спокойным в ожидании результатов Nvidia", заявила главный рыночный аналитик BMO Private Wealth Кэрол Шлейф. "Но очевидно, что царит большой оптимизм", - добавила она.

"На Nvidia, как всегда, возлагаются большие надежды. Компания всегда находится в центре внимания, когда дело доходит до чего-либо важного, и, безусловно, это последнее крупное событие сезона отчетности", - отмечает главный рыночный аналитик IG Group Крис Бошамп. "Есть ощущение, что рынок все еще очень хочет расти. Нам просто нужно посмотреть, сможет ли Nvidia продолжать подпитывать огонь и поддерживать этот бум", - отметил он.

Также поддержку рынку оказало снижение доходности десятилетних гособлигаций США в среду после того, как она повышалась три дня подряд и достигла максимума за 16 месяцев.

Акции чипмейкеров подорожали, в том числе Nvidia - на 1,3%, Marvell Technology - на 7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 7,4%, Micron Technology - на 6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 8,1%.

Котировки бумаг Toll Brothers увеличились на 5,6%. Строительная компания в феврале-апреле зафиксировала прибыль и доходы от продажи домов выше консенсус-прогноза.

Ритейлер TJX Cos. в первом финквартале, который закончился 2 мая, получил чистую прибыль и выручку лучше ожиданий экспертов. Также компания улучшила прогноз на весь текущий год и повысила объем buyback. Акции прибавили в цене 5,7%.

Вслед за падением цен на нефть выросла капитализация авиакомпаний и представителей туристической отрасли, включая United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 10%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 9,4%, Carnival Corp. - на 9%, Norwegian Cruise Line - на 8,4%.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 3,3%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 5,8%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 4,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%.

Между тем котировки акций Target Corp. снизились на 3,9%. Одна из крупнейших сетей супермаркетов в США показала сильные результаты в минувшем финквартале и улучшила годовой прогноз, однако предупредила о сложной макроэкономической ситуации.

Hasbro Inc. в первом квартале получила скорректированную прибыль и выручку существенно выше ожиданий рынка. Цена бумаг производителя игрушек упала на 8,8%, поскольку инвесторов разочаровал прогноз компании относительно темпов роста выручки в текущем году.

Акции Intuit Inc. подешевели на 4% на сообщении о том, что разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов планирует сократить штат на 17%.

Котировки бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX) опустились на 3%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 3,9%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,2%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,5%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 1,5%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 0,9%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 0,5%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 645,47 пункта (на 1,31%) и составил 50009,35 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 79,36 пункта (на 1,08%) - до 7432,97 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 399,65 пункта (на 1,54%) и завершил сессию на отметке 26270,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики.

Значение японского Nikkei 225 к 8:35 МСК подскочило на 3,4% (максимальный подъем за две недели) вслед за акциями представителей технологической сферы. Также позитивное влияние на рынок оказало снижение цен на нефть.

"Рынок движется вслед за акциями ИИ-компаний и чипмейкеров после таких событий, как предотвращение забастовки на Samsung Electronics и публикации финансовых результатов Nvidia, - полагает аналитик Nomura Securities Ватару Акияма. - Мы наблюдаем рост в широком спектре секторов благодаря падению цен на нефть".

Котировки акций SoftBank Group выросли на 19,9%, Socionext - на 19,5%, Renesas Electronics - на 10,2%, Kioxia - на 9,6%, Disco Corp. - на 8,3%, Advantest - на 5,2%, Tokyo Electron - на 5,7%, Lasertec Corp. - на 7,6%.

Цена бумаг автопроизводителя Honda увеличилась на 3,8%, Toyota и Nissan - на 2%.

Экспорт Японии в апреле увеличился на 14,8%, импорт - на 9,7%, сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 9,3%, второго - на 8,3%, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU), подешевевшие на 4,3%. Также уменьшилась стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3% и 2,4% соответственно, автопроизводителя Geely - на 2,4%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1,9%, золотодобывающей Laopu Gold - на 1,6%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,5%.

При этом выросли в цене бумаги чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,1%, производителя аккумуляторов CATL - на 2%, банка HSBC - на 2,4%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical - на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК взлетел на 8,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 8,3%. Накануне стало известно, что профсоюз работников Samsung Electronics достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку, чтобы дать членам профсоюза время проголосовать за или против этого соглашения.

Котировки бумаг еще одного чипмейкера - SK Hynix - поднялись на 11,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 13,3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 6,9%, сталелитейной Posco - на 5,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,4%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск дорожают на $0,55 (0,52%), до $105,57 за баррель. В среду этот контракт подешевел на $6,26 (5,63%), до $105,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,63 (0,64%), до $98,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 5,89% (5,66%), до $98,26 за баррель.

Накануне цены на нефть упали на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".

"Нефтяной рынок слишком чувствителен к новостям по Ирану, - написали аналитики ING. - Участники рынка уделяют особое внимание слухам о прогрессе на переговорах между Ираном и США. Мы уже неоднократно это проходили, и каждый раз все заканчивалось разочарованием".

Эксперты компании Wood Mackenzie накануне спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $200 за баррель, а мировая экономика столкнется с самым сильным энергетическим кризисом за последнее столетие, если проход судов через Ормузский пролив не возобновится до конца 2026 года.

По их оценке, из-за закрытия пролива мировая добыча нефти и конденсата сократилось примерно на 11 млн баррелей в сутки. Кроме того, ближневосточный конфликт снизил объемы производства сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 80 млн тонн в год, что эквивалентно 20% глобального рынка.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 372 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


21 мая 2026 года 19:28
Рубль в четверг немного подрос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 21 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль подрос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
21 мая 2026 года 18:58
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Московской биржи
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной ценой 245 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Мы расцениваем представленные результаты за 1К26 по МСФО как неплохие, - пишет эксперт. - Комиссионные...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:07
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВК
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "ВК" с учетом хороших финрезультатов за I квартал 2026 года, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "МКПАО "ВК" 21 мая опубликовало сильные финансовые и операционные...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:34
Совкомбанк начинает анализ ДОМ.РФ с рекомендацией "покупать" для его акций
Совкомбанк начинает анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в материале эксперта банка Вячеслава Бердникова. "Мы оцениваем акции компании как топ-пик в финансовом секторе из-за комбинации улучшения эффективности и существенных возможностей для роста благодаря запасу по...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:04
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка с целевой ценой 1800 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Результаты МТС-Банка по МСФО за I квартал 2026 года выглядят лучше ожиданий по прибыли и процентным доходам - банк смог восстановить...    читать дальше
21 мая 2026 года 16:32
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты ВК за 1К26
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты МКПАО "ВК" за 1К26 ПО МСФО и подтверждает целевую цену на уровне 377 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания "ВК" представила сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года,...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:59
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне CNY 33,66, что соответствует потенциалу роста на 27,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. Данные бумаги заметно снизились в цене за последние месяцы и,...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:33
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Московской биржи на уровне 190 руб
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" и прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 190 руб. за бумагу, позитивно оценивая отчет по МСФО за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков. Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая...    читать дальше
21 мая 2026 года 15:23
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Москва. 21 мая. Китайский юань снижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль растет на фоне позитивной динамики цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
21 мая 2026 года 15:00
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций Циана
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Циан" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К26: выручка, EBITDA и чистая прибыль были в рамках ожиданий аналитиков Совкомбанка. Они...    читать дальше
21 мая 2026 года 14:28
"Финам" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $517,4
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $517,4 до $522 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рекомендация сохранена на уровне...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:52
Котировки акций Т-Технологий сохраняют потенциал роста - "Цифра брокер"
Котировки акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная цена 562 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты эмитента за 1К26 по МСФО все еще выглядят уверенно, констатируют эксперты. Компания...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:23
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи и Циана
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" и МКПАО "Циан", сообщается в материале экспертов. Финансовые результаты "Циана" за 1К26 в основном соответствуют ожиданиям по выручке и значительно превосходят их по скорректированному показателю EBITDA,...    читать дальше
21 мая 2026 года 13:01
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Магнита до 2643 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 2643 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует...    читать дальше
21 мая 2026 года 12:34
"Финам" понизил рейтинг акций Micron Technology до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Micron Technology с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $557,7 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за последний месяц выросли в цене на 56% на фоне новостей о...    читать дальше
