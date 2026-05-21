Фондовые индексы США выросли более чем на 1% по итогам торгов в среду. Рынки акций материкового Китая и Гонконга слабо снижаются в четверг, остальная Азия в плюсе. Нефть умеренно дорожает утром четверга, Brent торгуется у $105,6 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Инвесторы ждали отчетности Nvidia Corp. (SPB: NVDA), которая опубликовала результаты после окончания основной торговой сессии. Анализ данных компании позволит инвесторам понять, остается ли спрос на ИИ-инфраструктуру достаточно сильным, чтобы поддерживать высокие цены на акции в технологическом секторе.

Ситуация была "несколько необычной, потому что можно было бы ожидать, что рынок будет довольно спокойным в ожидании результатов Nvidia", заявила главный рыночный аналитик BMO Private Wealth Кэрол Шлейф. "Но очевидно, что царит большой оптимизм", - добавила она.

"На Nvidia, как всегда, возлагаются большие надежды. Компания всегда находится в центре внимания, когда дело доходит до чего-либо важного, и, безусловно, это последнее крупное событие сезона отчетности", - отмечает главный рыночный аналитик IG Group Крис Бошамп. "Есть ощущение, что рынок все еще очень хочет расти. Нам просто нужно посмотреть, сможет ли Nvidia продолжать подпитывать огонь и поддерживать этот бум", - отметил он.

Также поддержку рынку оказало снижение доходности десятилетних гособлигаций США в среду после того, как она повышалась три дня подряд и достигла максимума за 16 месяцев.

Акции чипмейкеров подорожали, в том числе Nvidia - на 1,3%, Marvell Technology - на 7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 7,4%, Micron Technology - на 6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 8,1%.

Котировки бумаг Toll Brothers увеличились на 5,6%. Строительная компания в феврале-апреле зафиксировала прибыль и доходы от продажи домов выше консенсус-прогноза.

Ритейлер TJX Cos. в первом финквартале, который закончился 2 мая, получил чистую прибыль и выручку лучше ожиданий экспертов. Также компания улучшила прогноз на весь текущий год и повысила объем buyback. Акции прибавили в цене 5,7%.

Вслед за падением цен на нефть выросла капитализация авиакомпаний и представителей туристической отрасли, включая United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 10%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 9,4%, Carnival Corp. - на 9%, Norwegian Cruise Line - на 8,4%.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 3,3%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 5,8%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 4,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%.

Между тем котировки акций Target Corp. снизились на 3,9%. Одна из крупнейших сетей супермаркетов в США показала сильные результаты в минувшем финквартале и улучшила годовой прогноз, однако предупредила о сложной макроэкономической ситуации.

Hasbro Inc. в первом квартале получила скорректированную прибыль и выручку существенно выше ожиданий рынка. Цена бумаг производителя игрушек упала на 8,8%, поскольку инвесторов разочаровал прогноз компании относительно темпов роста выручки в текущем году.

Акции Intuit Inc. подешевели на 4% на сообщении о том, что разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов планирует сократить штат на 17%.

Котировки бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX) опустились на 3%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 3,9%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,2%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,5%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 1,5%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 0,9%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 0,5%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 645,47 пункта (на 1,31%) и составил 50009,35 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 79,36 пункта (на 1,08%) - до 7432,97 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 399,65 пункта (на 1,54%) и завершил сессию на отметке 26270,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики.

Значение японского Nikkei 225 к 8:35 МСК подскочило на 3,4% (максимальный подъем за две недели) вслед за акциями представителей технологической сферы. Также позитивное влияние на рынок оказало снижение цен на нефть.

"Рынок движется вслед за акциями ИИ-компаний и чипмейкеров после таких событий, как предотвращение забастовки на Samsung Electronics и публикации финансовых результатов Nvidia, - полагает аналитик Nomura Securities Ватару Акияма. - Мы наблюдаем рост в широком спектре секторов благодаря падению цен на нефть".

Котировки акций SoftBank Group выросли на 19,9%, Socionext - на 19,5%, Renesas Electronics - на 10,2%, Kioxia - на 9,6%, Disco Corp. - на 8,3%, Advantest - на 5,2%, Tokyo Electron - на 5,7%, Lasertec Corp. - на 7,6%.

Цена бумаг автопроизводителя Honda увеличилась на 3,8%, Toyota и Nissan - на 2%.

Экспорт Японии в апреле увеличился на 14,8%, импорт - на 9,7%, сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 9,3%, второго - на 8,3%, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU), подешевевшие на 4,3%. Также уменьшилась стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3% и 2,4% соответственно, автопроизводителя Geely - на 2,4%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1,9%, золотодобывающей Laopu Gold - на 1,6%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,5%.

При этом выросли в цене бумаги чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,1%, производителя аккумуляторов CATL - на 2%, банка HSBC - на 2,4%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical - на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК взлетел на 8,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 8,3%. Накануне стало известно, что профсоюз работников Samsung Electronics достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку, чтобы дать членам профсоюза время проголосовать за или против этого соглашения.

Котировки бумаг еще одного чипмейкера - SK Hynix - поднялись на 11,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 13,3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 6,9%, сталелитейной Posco - на 5,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,4%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск дорожают на $0,55 (0,52%), до $105,57 за баррель. В среду этот контракт подешевел на $6,26 (5,63%), до $105,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,63 (0,64%), до $98,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 5,89% (5,66%), до $98,26 за баррель.

Накануне цены на нефть упали на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".

"Нефтяной рынок слишком чувствителен к новостям по Ирану, - написали аналитики ING. - Участники рынка уделяют особое внимание слухам о прогрессе на переговорах между Ираном и США. Мы уже неоднократно это проходили, и каждый раз все заканчивалось разочарованием".

Эксперты компании Wood Mackenzie накануне спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $200 за баррель, а мировая экономика столкнется с самым сильным энергетическим кризисом за последнее столетие, если проход судов через Ормузский пролив не возобновится до конца 2026 года.

По их оценке, из-за закрытия пролива мировая добыча нефти и конденсата сократилось примерно на 11 млн баррелей в сутки. Кроме того, ближневосточный конфликт снизил объемы производства сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 80 млн тонн в год, что эквивалентно 20% глобального рынка.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 372 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.