"Финам" понизил рейтинг акций Micron Technology до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Micron Technology с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $557,7 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Бумаги эмитента за последний месяц выросли в цене на 56% на фоне новостей о предстоящей забастовке сотрудников Samsung, что повышает вероятность дальнейшего роста цен на память, а также может привести к перераспределению части заказов в пользу него, отмечает эксперт инвесткомпании.

"При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, и мы не видим оснований для пересмотра целевой цены. Недавний рост котировок выглядит неоправданным, что указывает на переоцененность бумаг и повышенный риск коррекции, - пишет Абрамов. - Понижаем рейтинг для акций Micron Technology с "покупать" до "продавать" и сохраняем целевую цену на уровне $557,7. Потенциал снижения равен 20,2%".

Micron Technology - американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве решений в области памяти и хранения данных для дата-центров, персональных компьютеров, смартфонов, а также автомобилей и промышленной электроники.

