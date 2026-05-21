Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне вечером статистики по потребительской и промышленной инфляции в РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля. Исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики.

Вместе с тем цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после повышения на 2,0% в марте и на 0,5% в феврале, сообщил в среду Росстат. До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре 2025 года и на 0,9% в ноябре. Динамика цен производителей в апреле значительно превысила ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики прогнозировали рост на 0,1%. В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в апреле подскочили на 32% месяц к месяцу (в марте - рост на 4,7%). В сфере добычи нефти и природного газа они выросли на 56% (месяцем ранее - плюс 7,5%).

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник обсудили по телефону ситуацию с урегулированием ситуации вокруг Ирана, причем лидеры придерживались разных точек зрения в отношении дальнейших действий, сообщил в среду портал Axios со ссылкой на источники. Один из источников отметил, что после разговора Нетаньяху был "крайне встревожен". По словам источника, Трамп сказал Нетаньяху, что посредники работают над "декларацией о намерениях", которую США и Иран официально подпишут для окончания войны и для начала 30-дневного периода переговоров по темам вроде иранской ядерной программы и открытия Ормузского пролива.

По данным портала, Нетаньяху настроен очень скептически в отношении продолжения переговоров, желает возобновления боевой операции для дальнейшего сокращения иранского военного потенциала и уничтожения важнейшей инфраструктуры страны. Однако Трамп заявляет, что соглашения все еще можно достичь, хотя не отрицает возможности возобновления военных действий. Также один израильский собеседник портала рассказал, что в предстоящие недели Нетаньяху хочет прибыть в Вашингтон для встречи с Трампом.

Тем временем, по словам источников, Катар и Пакистан при содействии Саудовской Аравии, Турции и Египта в последние дни составляли обновленный вариант мирных предложений, который бы сблизил позиции Вашингтона и Тегерана. Переработанный проект поступил США и Ирану. Представитель властей одной арабской страны также сказал порталу, что ранее на этой неделе Катар направил делегацию в Тегеран для обсуждения данных предложений.

Однако в среду в МИД Ирана заявили, что переговоры идут на основе иранских предложений из 14 пунктов. В ведомстве отметили, что США должны прекратить перехват иранских судов, разморозить фонды Ирана, а Израиль обязан прекратить боевые действия в Ливане. При этом в Тегеран во второй раз меньше чем за неделю прибыл глава МВД Пакистана Мохсин Накви для помощи в диалоге, отметили в МИД.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий. Инвесторы ждали отчетности Nvidia, которая опубликовала результаты после окончания основной торговой сессии. Анализ данных компании позволит инвесторам понять, остается ли спрос на ИИ-инфраструктуру достаточно сильным, чтобы поддерживать высокие цены на акции в технологическом секторе. Также поддержку американскому рынку акций оказало снижение доходности десятилетних гособлигаций США в среду после того, как она повышалась три дня подряд и достигла максимума за 16 месяцев.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Значение японского Nikkei 225 к 8:35 МСК подскочило на 3,4% (максимальный подъем за две недели) вслед за акциями представителей технологической сферы. Также позитивное влияние на рынок оказало снижение цен на нефть. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК взлетел на 8,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,6%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск дорожают на 0,84%, до $105,9 за баррель. В среду этот контракт подешевел на 5,63%, до $105,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,85%, до $99,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 5,66%, до $98,26 за баррель.

Накануне цены на нефть упали на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".

Вместе с тем эксперты компании Wood Mackenzie накануне спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $200 за баррель, а мировая экономика столкнется с самым сильным энергетическим кризисом за последнее столетие, если проход судов через Ормузский пролив не возобновится до конца 2026 года. По их оценке, из-за закрытия пролива мировая добыча нефти и конденсата сократилось примерно на 11 млн баррелей в сутки. Кроме того, ближневосточный конфликт снизил объемы производства сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 80 млн тонн в год, что эквивалентно 20% глобального рынка.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 34,781 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,569 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 мая снизился всего на 0,01% и составил 121 пункт, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1288,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,42%), "Славнефть-001Р-03" (+0,3%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,34%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,29%) и "Автодор-003Р-02" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-08 с 3 млрд рублей до 3,25 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 21,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 23,45% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Атомэнергопром" установил величину спреда к значению ключевой ставки ЦБ РФ по 3-летнему флоатеру серии 001P-13 на уровне 1,5% годовых. Компания 20 мая провела сбор заявок на два выпуска облигаций - серий 001P-13 и 001P-14. Андеррайтер выпуска 001P-13 - банк "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF), его техразмещение запланировано на 22 мая; серии 001P-14 - Газпромбанк (MOEX: GZPR), техразмещение пройдет 25 мая. Остальные параметры займов пока не раскрываются.

АО "Полипласт" установило финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии П02-БО-16 объемом 2 млрд рублей на уровне 17,45% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,92% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. Техразмещение запланировано на 25 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 26 мая с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 12-летние облигации серии 003Р-02 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ + спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста.

ООО "Легенда" 1 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 002P-07 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 19,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,34% годовых. Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) 8 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П24 объемом не менее 500 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не более 18,75% годовых (соответствует доходности к погашению на уровне не более 20,45% годовых). По займу предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашаться в даты выплаты 12-го и 24-го купонов, еще 34% номинала - в дату выплаты 36-го купона, в результате индикативная дюрация составит около 1,6 года. Техразмещение запланировано на 10 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) приняло решение 8 июня досрочно погасить облигации серии 001Р-07 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 15-го купонного периода. Десятилетний выпуск облигаций был размещен в марте 2025 года по ставке ежемесячного купона 25% годовых до оферты с исполнением 10 июня 2026 года. Оферту компания заменила call-опционом.

Маркетплейс "Финслуги" вновь констатировал неисполнение заявок на выкуп "народных" ооблигаций компании "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) двух серий. "По состоянию на 20 мая 2026 года "Финуслуги" фиксируют неисполнение клиентских заявок эмитентом на выкуп внебиржевых облигаций ПАО "Евротранс" RU000A109LH7 и RU000A10DEP2", - сообщили в пресс-службе маркетплейса, через который размещались облигации. В прошлом месяце "ЕвроТранс" оказался в центре обсуждений рынка как раз из-за проблем с обслуживанием "народных" бондов. "Финуслуги" тогда сообщили, что фиксируют неисполнение клиентских заявок на выкуп бондов "ЕвроТранса" c 10 апреля. Платформа уведомила Банк России о сложившейся ситуации официальным письмом, также обращение с требованием о погашении обязательств перед клиентами "Финуслуг" было направлено в "ЕвроТранс". Вечером следующего дня маркетплейс объявил, что получил средства по заявкам на продажу облигаций компании двух серий. После этого "ЕвроТранс" регулярно сообщал о выкупе "народных" бондов на ленте раскрытия информации: 23 апреля компания опубликовала данные о выкупе бондов на 427,7 млн рублей, 30 апреля - на 134,3 млн рублей, 7 мая - на 241,5 млн рублей, последнее раскрытие было 14 мая - о выкупе на 25,6 млн рублей.