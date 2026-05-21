Цена акций Озона сохраняет потенциал роста на горизонте года - "Цифра брокер"

Котировки акций МКПАО "Озон" сохраняют потенциал роста на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Акционеры эмитента утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 руб. на бумагу, дата закрытия реестра - 26 мая 2026 года.

"Хотя дивидендная доходность составляет 1,66%, сам переход к регулярным выплатам крайне важен для инвестиционного профиля компании, - пишут эксперты в комментарии. - Мы считаем, что это подтверждает устойчивость бизнес-модели "Озона". По нашим оценкам, бумага сохраняет потенциал роста цены на горизонте года за счет экспансии в регионы и развития финтех-направления".

