Цена акций Газпрома, вероятно, пока останется под давлением - "Цифра брокер"

Котировки акций ПАО "Газпром", вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Решение не стало сюрпризом для рынка, учитывая долг в размере 6,7 трлн руб. и отрицательный свободный денежный поток, отмечают эксперты.

"Мы полагаем, что приоритетом для "Газпрома" останется долговая устойчивость, а не поощрение акционеров. Дополнительное давление на бумаги компании оказало отсутствие четких сроков по строительству "Силы Сибири 2". На наш взгляд, в краткосрочной перспективе акции останутся под давлением", - пишут они в комментарии.

