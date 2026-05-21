Давление на рынок акций РФ, вероятно, сохранится в четверг - ПСБ

Давление на российский рынок акций, вероятно, сохранится на торгах в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В отсутствие факторов, способных улучшить настроения на рынке, индекс Мосбиржи может инерционно продолжить снижение, закрепившись в нижней половине диапазона 2600-2700 пунктов. При этом мы видим риски углубления коррекции с уходом рынка под данный коридор, - пишет эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации инвесторам стоит фокусироваться на бумагах с сильным фундаментальным и/или дивидендным бэкграундом, способных показать динамику лучше рынка".

