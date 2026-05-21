Рубль, возможно, будет укрепляться к доллару и юаню до начала июня - "Алор Брокер"

Национальная валюта может показать укрепление по отношению к доллару и юань вплоть до начала июня текущего года, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Пара доллар/рубль прокалывала отметку 70 руб./$1, от которой состоялся мощный разворот вверх. Пока это лишь отскок на нисходящем тренде основных валютных пар. Впереди у нас налоговый период, который вполне может заставить экспортеров усилить продажу валютной выручки, - пишет эксперт в комментарии. - Считаем, что спекулятивно покупать доллар и юань еще рано, они могут продолжить ослабление до начала июня. А вот делать ступенчатые покупки валютных инструментов можно начинать".

