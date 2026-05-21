Рубль может вновь начать укрепление к юаню - ПСБ

Рубль может вновь перейти к укреплению по отношению к юаню на торгах в четверг с уходом в нижнюю половину диапазона 10-10,5 руб. за юань, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Курс валютной пары юань/рубль после тестирования поддержки на уровне 10,3 руб. за юань смог перейти к росту в среду. Активизации покупок способствовала накопленная перепроданность и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям в китайской валюте, отмечает эксперт. В результате к концу сессии юань прибавил порядка 1%, закончив сессию чуть ниже 10,5 руб. за юань.

"Ожидаем в четверг попыток национальной валюты возобновить восходящую динамику. Кроме уже сформированного навеса предложения, вызванного поступлением выручки от продажи нефти по высоким ценам и слабым спросом на валюту как со стороны бизнеса, так и населения, поддержку ей будет оказывать дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, - пишет Зварич. - В сложившейся ситуации видим возможности возобновления снижения курса пары юань/рубль и ее перехода в нижнюю половину диапазона 10-10,5 руб. за юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.