Рынок акций РФ в среду просел к 2640п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти и отсутствия новостей по дивидендам "Газпрома"

Москва. 20 мая. Российский рынок акций в среду снизился под давлением продавцов на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent упал к $105,5 за баррель), а также в отсутствие ясности с параметрами газопровода "Силы Сибири 2" и годовыми дивидендами "Газпрома" (MOEX: GAZP); игроки оценивали итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай и ожидали вечерних данных Росстата по инфляции.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2640,32 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1172,33пункта (-0,4%). Лидерами снижения среди индексных акций выступили бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,7%), "Газпрома" (-2,7%), "Эн+ груп" (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 мая, составил 70,9509 руб. (-34,17 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%).

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду договорились продлить базовый договор между двумя странами. "Мы с Владимиром Путиным единогласно одобрили продление действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ", - сообщил председатель КНР, открывая в Пекине российско-китайские переговоры на высшем уровне в расширенном составе.

Президент РФ заявил, что Россия настроена и в дальнейшем развивать сотрудничество с Китаем. "Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрируют высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет уверенно превышает отметку в $200 млрд", - сообщил Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

Китай принял решение продлить безвизовый режим с Россией до конца 2027 года для упрощения передвижений граждан, заявил в среду представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что Москва предпочитает мирный путь урегулирования конфликта на Украине и остается открытой к этому. "Москва остается открытой для мирного пути урегулирования. Он является для нас предпочтительным", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Также Песков сказал, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири 2". "Президент сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по "Силе Сибири 2" есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться", - сказал он.

"Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется", - отметил он. Песков добавил, что пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта. "Четко пока нет. Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение", - сказал он.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил в интервью ИС "Вести, что окончательные договоренности по проекту газопровода из России через Монголию в Китай "Сила Сибири 2" уже на финише, идет доработка контрактов. "Работа идет, и, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов", - сказал чиновник.

В сентябре 2025 года "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток" мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Тем временем Британия ввела дополнительные ограничения на СПГ из России.

Британский премьер Кир Стармер заявил в среду, что решение Лондона бессрочно разрешить импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, не следует считать ослаблением санкций. "Мы поэтапно вводим новые санкции. Речь не идет об отмене существующих ограничений. И мы продолжаем работать с союзниками над новыми санкционными пакетами", - приводит его слова The Guardian.

По словам Стармера, "то, о чем мы объявили вчера, было новым санкционным пакетом (...). Там речь о дополнительных ограничениях на предоставление услуг в море при транспортировке СПГ, новые запреты на российские нефтепродукты". При этом решение разрешить импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, Стармер назвал мерой по защите британских потребителей.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, на рынке сохраняется низкая торговая активность на фоне продолжающегося укрепления рубля, которое отмечается в преддверии налоговой недели. Существенных триггеров для роста акций нет, несмотря на все еще дорогую нефть и цветные металлы. Накануне акции "Газпрома" привлекали внимание покупателей на фоне двухдневного визита президента Путина в Китай. Однако в среду стало известно, что Россия и КНР пока не определили четких сроков реализации проекта "Сила Сибири 2", и бумаги концерна упали в цене.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, переговоры лидеров России и КНР завершились общим намерением расширять сотрудничество в энергетической сфере, однако о конкретных договоренностях по проекту "Сила Сибири 2" или сроках его реализации не сообщалось. Акции "Газпрома" на этом фоне оказались среди аутсайдеров. К тому же нефть, драгоценные металлы, платина, палладий заметно подешевели, а рубль оставался крепким.

На мировых рынках сохраняется осторожность, и прежде всего из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке, высоких цен на нефть и нарастающих глобальных проинфляционных рисков. Народный банк Китая 12-й раз подряд сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) без изменений на минимальном в истории уровне. В четверг в еврозоне и США будут опубликованы предварительные апрельские индексы PMI для промышленности и сектора услуг, на российском рынке финотчеты за первый квартал представят "Т-Технологии", "Мосбиржа", "ВК", ЦИАН (MOEX: CIAN), "Софтлайн" (MOEX: SOFL). Пока не видно выраженных драйверов, способных вывести индекс МосБиржи из диапазона 2600-2700 пунктов, считает Смирнов.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что российский рынок акций снизился на геополитической неопределенности и падении цен на нефть.

Итоги визита Путина в Китай фондовый рынок воспринял неоднозначно. Положительным результатом встречи стало подписание множества совместных деклараций и заключение более двух десятков договоров между российскими и китайскими предприятиями. В то же время о финальных договоренностях и сроках начала строительства газопровода "Сила Сибири 2" речь, видимо, не шла. Позднее вице-премьер Новак уточнил, что российская и китайская стороны ведут переговоры относительно запуска этого масштабного проекта, но к его реализации приступят не раньше осени, поэтому возможность согласовать все параметры будущих поставок газа в Китай сохраняется. Однако рынок, видимо, ожидал от переговоров большей определенности с датой начала строительства газопровода. В четверг индекс МосБбиржи будет колебаться в коридоре 2600-2700 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду отыграл отсутствие значимых позитивных сигналов после встречи лидеров РФ и Китая, а также более низкие цены на нефть.

Нефть Brent откатилась к $105 за баррель на фоне заявлений официальных лиц и СМИ, дающих надежду на скорое заключение мирной сделки между США и Ираном. Кроме того, сообщается о транзите нескольких китайских нефтяных танкеров через Ормузский пролив. На западных фондовых площадках в среду преобладали покупки, обеспеченные надеждами на возможное скорое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке, которые, однако, еще нужно будет подтвердить фактами, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов не получили новых обнадеживающих сигналов после встречи лидеров России и Китая. Теперь инвесторы в РФ, вероятно, вернутся к оценке корпоративных факторов, а также будут ждать новостей в отношении украинского конфликта и возможной траектории движения ключевой ставки ЦБ, полагает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, негативом для рынка акций РФ стали заявления стран G7 о намерении усилить санкционное давление на Россию, а также сообщение Минфина Великобритании о запрете на импорт российского урана. При этом реакция инвесторов остается умеренной, поскольку санкционные риски уже во многом учтены рынком.

Индекс МосБиржи опускался в среду в район 2630 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2711-2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2590 пунктов, а затем уйти в диапазон 2500-2590 пунктов, считает Абрамов.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,4-2%) и США (индексы акций к 19:00 мск выросли на 0,9-1,5% во главе с Nasdaq).

Инвесторы продолжают демонстрировать осторожность на фоне неясности перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. На фоне сохраняющейся напряженности в этом регионе цены на нефть остаются на повышенном уровне, что способствует ускорению инфляции и укреплению ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 12-й месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 3% в годовом выражении, согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 2,6%. Динамика показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

В среду трейдеры ждут публикации в 21:00 МСК протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого базовая ставка была оставлена на уровне 3,5-3,75% годовых.

На нефтяном рынке в среду цены вечером ускорили снижение на заявлениях президента США Дональда Трампа о скором окончании конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $105,55 за баррель (-5,1% и -0,7% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $99,06 за баррель (-4,9% и -0,2% накануне).

Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро", и Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg. Незадолго до этого американский президент сказал, что Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран.

Между тем иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду пригрозил нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока, если США решат возобновить военные действия.

Также в среду пресс-служба КСИР сообщила, что за сутки через Ормузский пролив прошли более 25 судов. "За последние сутки 26 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, миновали Ормузский пролив при координации и обеспечении безопасности со стороны ВМС КСИР", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале. В сообщении отмечается, что "движение через Ормузский пролив осуществляется после получения разрешения и при координации с ВМС КСИР".

Кроме того, Financial Times сообщила со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов, что Ормузский пролив в среду намерены миновать три супертанкера, которые везут нефть в страны Азии. По данным издания, два судна везут нефть из Ирака в Китай, еще одно - из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта - 6 млн баррелей нефти; вероятно, это самый крупный объем нефти, который пытаются вывезти за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля.

Аналитики Citi ожидают роста цены Brent до $120 за баррель в ближайшей перспективе, отмечая, что рынок недооценивает риск дальнейших перебоев в поставках из-за ближневосточного конфликта.

Эксперты PVM также предупреждают, что мировые запасы нефти могут снизиться до критически низких уровней. "Тем не менее, как мы видим в последнее время, участники рынка довольно спокойно или даже самоуверенно относятся к возможным последствиям конфликта", - говорится в обзоре PVM.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 372 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (-5,8%), "префы" ТКЗ "Красный Котельщик" (MOEX: KRKO) (-5,8%), акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-5,8%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-5,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-5,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,3%), ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (-5,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,9%), ПАО "Теплант Восток" (MOEX: PRFN) (-4,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,3%).

Маркетплейс "Финслуги" вновь констатировал неисполнение заявок на выкуп "народных" облигаций компании "ЕвроТранс" двух серий. "По состоянию на 20 мая 2026 года "Финуслуги" фиксируют неисполнение клиентских заявок эмитентом на выкуп внебиржевых облигаций ПАО "Евротранс" RU000A109LH7 и RU000A10DEP2", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе маркетплейса, через который размещались облигации.

Выросли "префы" "МГТС" (+13,8%), бумаги ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+4,7%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,654 млрд рублей (из них 8,49 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,77 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,173 млрд рублей на акции "Т-Технологии").